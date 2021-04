Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 15 aprile 2021: Sanem mantiene il segreto su Can

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 15 aprile 2021 con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:35 e le anticipazioni sono avvolte dal mistero, come quello che Sanem continua a mantenere su Can.

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, giovedì 15 aprile 2021, su Canale 5 alle 16:35, dopo la scorpacciata di ieri in prima serata. Le anticipazioni trovano Sanem e Can felici ma "nascosti".

Sanem e Can sono ufficialmente tornati insieme e la loro relazione procede a gonfie vele. Nonostante questo, Sanem non ha ancora dato la notizia ufficiale a Mevkibe e Nihat che la tempestano di video chiamate, anche in momenti poco opportuni, come mostra chiaramente la clip estratta dall'episodio 149. I due cominciano a sospettare qualcosa, dal momento che ogni volta che la contattano Sanem si trova insieme a Can, spesso in situazioni romantiche.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà oggi, giovedì 15 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.