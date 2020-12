Dawson's Creek sarà disponibile su in streaming su Netflix da gennaio 2021 per i vostri binge-watching e per un ritorno al passato: la serie ha conquistato i cuori di più di una generazione.

Dawson's Creek sarà disponibile su Netflix a partire dal 15 gennaio 2021. A giudicare dalla popolarità di cui gode la serie creata da Kevin Williamson, quindi, è stata proprio Netflix a fare il più bel regalo di tutti ai suoi utenti in occasione delle festività natalizie. Due anni dopo aver dato vita ad un classico del teen-horror, Kevin Williamson ha virato il suo interesse sul genere meramente adolescenziale e ha creato Dawson's Creek, serie andata in onda in Italia dal 2000 al 2003 e ricordata malinconicamente per aver reso più dolci i pomeriggi di intere generazioni.

La locandina di Dawson's Creek

La notizia del giorno è che Dawson's Creek sarà disponibile su Netflix a partire dal 15 gennaio 2021. Pronti a tuffarvi nuovamente nelle atmosfere nostalgiche dello show che ha per protagonisti Dawson, Joey, Pacey e Jen? Circa venti anni fa, Dawson era un aspirante regista fan sfegatato di Steven Spielberg, infatuato di Jen ma segretamente innamorato di Joey, la sua amica di infanzia. A sua volta, Pacey era il migliore amico di Dawson, continuamente frustrato da una famiglia che lo considera come un fallito. Jen, infine, è una ragazza sveglia di città che si trasferisce a Capeside per cambiare aria. Venti anni fa, le vicende di questi quattro personaggi si intrecciavano e i loro rapporti avrebbero indelebilmente influenzato le loro vite.

Dawson's Creek: il cast sulla cover di EW

Basterebbe la prima sequenza del primo episodio di Dawson's Creek a dirla lunga sulle tematiche affrontate dalla serie di Kevin Williamson. Lo show parla di amore, sentimenti, cambiamenti adolescenziali e, allo stesso tempo, dello scorrere del tempo che rischia di cancellare tutto ciò che si è stati fino a quel momento. Chissà quali esistenze stanno vivendo in questo momento Dawson, Joey, Pacey e Jen. A questa domanda possiamo rispondere con la nostra immaginazione. Per tutto il resto e per un tuffo malinconico nel passato, è possibile dedicarsi al rewatch della serie a partire dal 15 gennaio 2021 e ritrovare, così, i volti tanto amati di James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams.