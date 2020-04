David Lynch: "Una nuova serie su Netflix? É un rumor che se anche fosse vero, non sta accadendo"

David Lynch sta preparando una nuova serie tv con Netflix? A quanto pare no, ma il suo modo di smentire la notizia è piuttosto enigmatico tanto da lasciare dubbi nel pubblico.

I segreti di Twin Peaks: un primo piano di David Lynch

David Lynch è il soggetto della serie di interviste di Hollywood Reporter, How I'm Living Now. Il regista americano ha commentato la sua quotidianità durante l'allarme sanitario che ci costringe in casa esprimendo le sue speranze per un mondo migliore dopo la quarantena e ha ammesso di non essere interessato all'adattamento di Dune che Denis Villeneuve ha in preparazione.

l'intervista è servita anche per smentire un rumor circolato qualche tempo secondo cui David Lynch starebbe preparano una serie Netflix con Naomi Watts e Laura Dern.

"Ci sono rumor di tutti i tipi" ha commentato David Lynch. "Ho uno show intitolato What Did Jack Do? su Netflix proprio ora. É un grande show su una scimmia. É qualcosa che dovreste vedere. e vi aiuterà davvero in quarantena."

Per quanto riguarda la fantomatica serie tv in preparazione, Lynch aggiunge sibillino: "Tutti questi rumor si susseguono, ma posso dirvi che non sta succedendo niente al riguardo. É un rumor che se anche fosse vero, non sta accadendo."

