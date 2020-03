David Lynch sta lavorando a una serie Netflix con Naomi Watts e Laura Dern?

Secondo un rumor recente, David Lynch starebbe lavorando a una limited series da realizzare con Netflix, potrebbero far parte del cast le sue muse Laura Dern e Naomi Watts.

La notizia, priva di conferma, arriva da World of Reel. Secondo il sito, dopo lo sconvolgente revival de I segreti di Twin Peaks, David Lynch avrebbe stretto una partnership con Netflix per realizzare una serie limitata di cui al momento non conosciamo il plot. c'è chi parla di un possibile spinoff del cult Mulholland Drive e chi ipotizza un ulteriore seguito di Twin Peaks: The Return, ma al momento nessuna conferma.

Le anticipazioni più interessanti riguardano, però, il cast visto che due delle attrici più legate a Lynch, Naomi Watts e Laura Dern, avrebbero partecipato a una riunione nel quartier generale di Netflix venerdì scorso.

Se questo non fosse abbastanza, The Girlfriend Experience ha diffuso un'ulteriore nota sul casting che aggiunge pepe alla vicenda; nella nota si legge che il nuovo film di David Lynch prevede nudità e si cerca un'attrice sulla ventina coi capelli scuri. Restiamo in attesa di notizie più certe per completare il puzzle.