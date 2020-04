David Lynch: "Spero che il mondo dopo la quarantena sia migliore, più intelligente"

Il regista David Lynch, in una recente intervista, ha parlato delle sue speranze per il mondo legate al post-quarantena.

David Lynch ha svelato in una recente intervista la sua speranza che dopo la quarantena si dia vita a un mondo diverso e migliorato per molti punti di vista. Il regista, interpellato da Vice, ha inoltre svelato di essere impegnato in altri vari progetti, anche se non sono cinematografici e nemmeno televisivi.

Il filmmaker ha svelato di essere a Los Angeles: "La mia routine è praticamente la stessa rispetto a prima dell'emergenza: mi sveglio e bevo un caffè. Dopo inizio a meditare e successivamente mi metto al lavoro". David Lynch sta infatti costruendo due piccole lampade per il muro: "Si tratta di un progetto che coinvolge lampadine, elettricità, resina, e questo tipo di cose".

Cannes 2017: David Lynch sul red carpet per il settantesimo anno della manifestazione

Il regista ha poi parlato della complicata situazione in cui si trova il mondo: "Per qualche motivo stavamo seguendo una strada sbagliata e Madre Natura semplicemente ha detto 'Ora basta, dobbiamo fermare tutto'. Questo durerà abbastanza da dare vita a un nuovo modo di pensare".

Lynch ha sottolineato di avere la speranza che il mondo uscirà della quarantena cambiato, diventando "più spirituale, molto più gentile. Sarà un mondo differente dall'altro lato e sarà un mondo molto più intelligente. Le soluzioni a questi problemi arriveranno e la vita sarà davvero buona. I film torneranno. Tutto nascerà di nuovo e probabilmente in modo molto migliore".

Il regista ha inoltre consigliato a chi si trova confinato nelle mura delle proprie case: "Possono disegnare, possono dipingere, possono costruire piccole cose, possono scrivere testi di canzone, possono scrivere poesie, possono scrive storie che successivamente possono essere girate, possono giocare, possono inventare giochi. Così tante cose possono accadere in uno spazio piccolo, possono inventare nuove ricette e cucinare. Si tratta di un'opportunità per compiere diversi esperimenti".