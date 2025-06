David Lynch, la figlia Jennifer vuole pubblicare la sua ultima sceneggiatura: è quella di Unrecorded Night

Sebbene David Lynch sia morto prima di poter portare sullo schermo la sua ultima sceneggiatura, la sua famiglia spera di condividere presto il lavoro svolto con tutti i suoi fan.

Dopo la morte del grande regista, avvenuta lo scorso gennaio all'età di 78 anni, la figlia Jennifer Lynch ha recentemente parlato della serie limitata, dal titolo provvisorio Unrecorded Night, che il padre stava sviluppando per conto di Netflix nei suoi ultimi anni di vita.

"Nessuno di noi ha mai cercato di realizzare una serie al suo posto", ha detto Jennifer al Times. "Stiamo considerando di offrirla come pubblicazione, in modo che le persone possano sedersi un'ultima volta in compagnia delle sue idee. Sarebbe molto triste se le persone non potessero vederlo".

L'ultimo progetto per Netflix prima della morte: perché non è stato prodotto?

David Lynch in una immagine promo per Twin Peaks

Dopo la morte di David Lynch per arresto cardiaco in seguito a una diagnosi di enfisema, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha rivelato che il creatore di Twin Peaks "ci aveva proposto una serie limitata, che abbiamo opzionato al volo", aggiungendo che purtroppo si chiederà sempre cosa avesse in mente con quello che sarebbe stato il suo ultimo progetto.

I segreti di Twin Peaks: David Lynch e Laura Dern in una scena

"Era una produzione di David Lynch, quindi piena di mistero e decisamente rischiosa, ma volevamo fare un viaggio creativo con questo genio", ha dichiarato Sarandos. "Prima il Covid, poi alcune incertezze legate alla sua salute hanno fatto sì che questo progetto non venisse mai realizzato, ma abbiamo chiarito che non appena sarebbe stato in grado di farlo, ci saremmo impegnati tutti".

Anche se il padre non aveva "ufficialmente" annunciato il cast dello show prima della sua morte, Jennifer è sicura che Unrecorded Night avrebbe visto il coinvolgimento del suo collaboratore di lunga data Kyle MacLachlan: "Ho giurato di mantenere il segreto, ma sì, sono sicura che Kyle ne avrebbe fatto parte. Così come Laura Dern e Naomi Watts. Amava lavorare con i suoi amici", ha sottolineato.

In precedenza, anche Watts aveva rivelato che lei e Dern avevano avuto un bellissimo incontro a pranzo con David a casa sua alla fine dello scorso novembre, ricordando: "Sapevo che non stava bene, ma era di ottimo umore. Voleva tornare a lavorare - Laura e io gli abbiamo detto: 'Puoi farlo! Puoi lavorare dalla roulotte'. Non era affatto finito. Potevo vedere lo spirito creativo ancora vivo in lui".