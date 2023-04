David Harbour stuzzica le fan: "Io e Pedro Pascal siamo membri del daddy-verse"

L'attore ha ironizzato sul modo in cui il web descrive i ruoli rivestiti da lui e dall'attore di The Last of Us.

David Harbour è ben consapevole del fatto che Internet adori sia lui che Pedro Pascal. Infatti, la star di Stranger Things ha affermato che lui e il collega sono membri del cosiddetto "Daddy-Verse".

Parlando con Entertainment Tonight al CinemaCon, Harbour ha scherzato su se stesso, sul suo amico e sui numerosi meme virali che ritraggono i due attori.

"Ho amato The Last of Us, hanno davvero spaccato con quella serie", ha detto Harbour parlando di quello che ha più apprezzato nei suoi recenti recuperi. "Occupiamo un certo regno del DaddyVerse. Conosco [Pedro Pascal] molto bene, in realtà".

Harbour ha poi spiegato cosa distinguerà il suo prossimo film, Gran Turismo, dove figura tra i protagonisti, dagli altri adattamenti di videogiochi, specificando che non si tratterà del gioco in sé, ma piuttosto di una biografia di qualcuno che ha giocato al gioco ed è diventato un pilota pluripremiato.

"In generale, i film sui videogiochi sono molto difficili e quando mi hanno proposto l'idea di Gran Turismo, [ho pensato] che fosse la cosa più stupida che avessi mai sentito, perché si tratta solo di un simulatore di guida", ha continuato l'attore. "Il fatto è che si tratta della storia vera di chi ha giocato al gioco e ha finito per vincere Le Mans, quindi è una storia che riguarda più lo sport".

Harbour ha parlato anche di uno dei suoi prossimi progetti Marvel, Thunderbolts, le cui riprese inizieranno tra poche settimane. Secondo Harbour, il film è diverso da qualsiasi cosa la Marvel abbia mai fatto prima.

"È davvero bello. La Marvel sta cambiando le cose", ha rivelato Harbour a proposito del film del MCU. "Sono sempre sorprendenti, ma questo team in particolare sa cosa sta facendo. Il significato di questo film in quell'universo è una cosa a sé stante, ma la squadra stessa e il modo in cui si riunisce è molto diverso da qualsiasi altro film Marvel che ho visto".