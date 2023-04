Gran Turismo: David Harbour nella nuova immagine del film tratto dal videogame

Grazie a Empire, possiamo dare una nuova occhiata a una nuova immagine di Gran Turismo, adattamento cinematografico dell'omonimo videogame Playstation. In questa, un primo sguardo al personaggio di David Harbour.

Diretto da Neill Blomkamp, regista di District 9, Gran Turismo racconta la storia reale di Jann Mardenborough (Archie Madekwe), un ragazzo del nord dell'Inghilterra che è passato dalla guida online a quella reale, quando è stato selezionato per GT Academy dopo aver dimostrato le sue abilità di guida virtuale.

Nel corso dell'intervista concessa a Empire, proprio Blomkamp ha parlato di quanto sia stato importante adottare un approccio simile a quello di Top Gun: Maverick: "Si tratta di attori veri, in auto vere, su piste vere, che guidano a velocità folle. L'obiettivo primario per me era realizzare un titolo videoludico con un lavoro sui personaggi che elevasse il film, ancor più delle corse. Ma anche le corse sono dannatamente intense".

Gran Turismo: primo sguardo al film con Orlando Bloom tratto dal videogame Sony nel teaser

In attesa di un primo trailer ufficiale, Gran Turismo arriverà nelle sale l'11 agosto 2023. Nel cast anche Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou e Geri Halliwell.