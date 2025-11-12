David Harbour da Stranger Things a 'Pizza Bomber': irriconoscibile sul set di Evil Genius

Dopo aver detto addio a Hawkins, David Harbour è ricomparso, grasso e irriconoscibile, sul set del suo nuovo film, Evil Genius, crime movie diretto da Courteney Cox in lavorazione a Woodbridge, nel New Jersey.

La star di Stranger Things, 50 anni, è stata avvistata vistosamente soprappeso, ma per fortuna si tratta semplicemente di trucco prostetico usato per calarsi nei panni di Pizza Bomber, alias Brian Douglas Wells, coinvolto in una rapina conclusasi con l'esplosione di un ordigno fissato al collo dell'uomo.

Courteney Cox dirige l'attore nel film sulla tragica storia del 'Pizza Bomber'

Nelle foto scattate lunedì 10 novembre, David Harbour appare molto diverso dal red carpet di Stranger Things 5 della scorsa settimana, in cui è apparso elegante e in forma, abbracciato a Millie Bobby Brown con cui sembra aver fatto pace dopo essere stato accusato di bullismo dall'interprete di Undici.

Sul set di Evil Genius Harbour ha sfoggiato i capelli brizzolati e una folta barba grigia. L'attore indossava una camicia blu a maniche corte e una salopette di jeans sopra un'imbottitura che serve a raddoppiare le dimensioni del suo corpo.

Nel film di Cox l'attore interpreta Brian Douglas Wells, un fattorino di pizze morto nel 2003 durante una rapina a una banca vicino alla sua città natale, Erie, in Pennsylvania. Evil Genius ricostruisce il famigerato caso del "pizza bomber" di Wells, al centro di un'indagine dell'FBI che portò alla luce un complesso piano di rapina e omicidio. Prima di morire, Wells si dichiarò innocente, sostenendo di essere stato costretto a entrare in banca e a chiedere 250.000 dollari in contanti.

Un documentario in quattro parti intitolato Evil Genius: The True Story of America's Most Diabolical Bank Heist è stato pubblicato su Netflix nel 2018. Il film in arrivo, diretto e prodotto da Courteney Cox, si rifarà alla docuserie secondo quanto rivelato da Deadline, ma proporrà una versione romanzata del caso. Il cast del film include Patricia Arquette, Michael Chernus, Garret Dillahunt, Danielle Macdonald, Tom McCarthy, Gregory Alan Williams, Ryan Eggold, Owen Teague e Harlow Jane.

"Sono rimasta affascinata da Evil Genius fin dalla prima volta che ho visto il documentario", ha detto Cox. "La realtà è talmente bizzarra che supera la finzione, a tratti è cupamente divertente eppure è anche profondamente emozionante. Una storia d'amore, solitudine, manipolazione di persone ai margini che vengono trascinate in qualcosa di molto più grande di loro".