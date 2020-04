David Fincher: ecco una cosa che non sopporta sul set

Il regista David Fincher ha svelato la cosa che più non sopporta sui suoi set: il cellulare. L'autore ha infatti confessato di non poter tollerare i cellulari durante le riprese, perché distraggono dal lavoro sia chi li usa che chi si trova nelle loro vicinanze. Tenere lontano lo staff dai propri telefoni non dev'essere un compito facile!

Il regista David Fincher sul set di Millennium - Uomini che odiano le donne

Fincher ha recentemente partecipato a una sessione di domande e risposte per Empire Magazine, dalla quale sono emersi diversi spunti succosi sulla sua carriera e sui metodi che predilige. Per esempio, ha David Fincher ha criticato il film Zodiac perché troppo lungo, andando ampiamente contro il sentimento popolare su quello che da molti è considerato il suo miglior progetto. Tra i molti ammiratori della pellicola dedicata al leggendario serial killer c'è per altro anche Guillermo del Toro, da sempre grande fan di Fincher.

Parlando invece delle brutte abitudini dei suoi collaboratori, David Fincher si sofferma sulla cosa che più non sopporta quando si trova sul set, scagliandosi con convinzione contro il potere accentratore dei cellulari. Specialmente quando si girano le stesse scene molte volte, come nel caso di Fincher e del suo noto perfezionismo, lo staff tende a perdere di interesse, andando a rifugiarsi nei propri telefoni e facendo infuriare il regista che li individua con la coda dell'occhio. Per colui che deve dirigere l'intero set i cellulari sono una distrazione che proprio non ci si può permettere, come ha sostenuto nella sessione Q&A: "Penso che sia difficile per le persone capire quanto la conversazione incidentale porti via alla concentrazione."

Mank: Amanda Seyfried e Lily Collins nel cast del film di David Fincher

Fincher sta lavorando al suo prossimofilm in collaborazione con Netflix, Mank, basato sulla vita dello sceneggiatore di Quarto Potere, Herman J. Mankiewicz.