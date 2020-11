David Fincher ha firmato un accordo quadriennale con Netflix

David Fincher è imprevedibile, come tutti i suoi fan sanno bene, e in queste ore ha rivelato di aver siglato un accordo multimilionario quadriennale con il colosso Netflix, al quale ha dato in esclusiva i suoi prossimi lavori per i prossimi 4 anni.

Hitchcock/Truffaut: David Fincher in un'immagine del documentario

Parlando con la rivista francese Premiere, il regista David Fincher ha rivelato questa notizia di aver firmato un contratto esclusivo con la piattaforma Netflix, per la quale il cineasta ha già girato Mank, film ambientato nella Hollywood degli anni trenta e che arriverà in piattaforma il 4 dicembre. Ecco cosa ha rivelato il cineasta:

"Sì, ho un contratto di esclusiva con Netflix per altri quattro anni e, a seconda dell'accoglienza di Mank, andrò da loro chiedendo imbarazzato cosa posso fare per riscattarmi o assumerò l'atteggiamento dello stronzo arrogante che avrà bisogno di fare altri film in bianco e nero. No, sono qui per fornire loro contenuti, qualunque cosa significhi, che probabilmente porterà loro spettatori, attraverso la mia piccola sfera di influenza"

David Fincher ha già un rapporto solido con Netflix, avendo diretto i primi due episodi di House of Cards, prodotto la serie animata Love, Death & Robots con Tim Miller e firmando la serie Mindhunter.

David Fincher: "Se pensassimo solo agli incassi avremmo solo film Marvel, Star Wars e Jurassic Park"

Dopo questa sua dichiarazione, vedremo cosa farà per i prossimi quattro anni, sicuramente come lui stesso ha affermato vorrà provare nuove cose sperimentando con nuovi progetti:

"Se ho firmato questo contratto con Netflix è anche perché mi piacerebbe lavorare come Picasso ha dipinto, provare cose molto diverse, provare a rompere la forma o cambiare la modalità in cui faccio le cose. E sì, ammetto che è strano, dopo quarant'anni in questa professione, avere solo dieci film al mio attivo. Beh, undici, ma dieci che posso dire sono miei. Sì, oggettivamente, è un'osservazione piuttosto terrificante"

Qui trovate la nostra recensione di Mank, che ha suscitato reazioni entusiastiche anche da parte della critica americana.

Mank arriverà su Netflix il 4 dicembre.