Dave Bautista alla ricerca del selfie perfetto: il video a torso nudo è esilarante

Dave Bautista cerca l'inquadratura migliore per realizzare il selfie perfetto in un video esilarante recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram: improvvisamente l'attore ed ex wrestler statunitense, rigorosamente a torso nudo, si accorge di aver schiacciato per errore il tasto per registrare un filmato.

La didascalia del post, divenuto virale, recita: "È un buon posto per un selfie? Aspetta! Devo inquadrare tutto il corpo? No, non va bene. Aspetta! Forse è meglio laggiù! Sì, andrò lì! Aspetta, sto registrando un video? DOH! Non sono bravo con queste cose."

Centinaia di amici e fan di Bautista hanno pubblicato dei commenti sotto il divertente post; tra questi figura anche Bear Grylls, che ha scritto: "L'ho adorato questo video, la vita vera è proprio così." Mentre un altro utente ha scherzato: "Qui qualcuno deve togliere Instagram al proprio padre!"

Il 5 aprile 2021 è stato annunciato che Dave Bautista apparirà in Army of the Dead di Zack Snyder, un celebre regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. L'11 maggio 2021, invece, è stato ufficializzato che l'ex wrestler reciterà nel sequel di Cena con delitto - Knives Out insieme a Daniel Craig.