Dave Bautista contro i commenti omofobi di un vescovo: "Non parla a nome di tutti i cattolici"

Dave Bautista, interprete di Drax nei film Marvel, ha apertamente criticato un vescovo cattolico che aveva chiesto di boicottare gli eventi organizzati nell'ambito del gay pride.

Il religioso ha scatenato l'ira dell'attore che non ha potuto evitare di commentare le idee omofobe condivise online.

Il vescovo di Rhode Island, Thomas Tobin, aveva infatti scritto online: "Voglio ricordare ai cattolici che non dovrebbero sostenere o partecipare agli eventi organizzati in occasione del mese dell'Orgoglio LGBTQ. Promuovono una cultura e incoraggiano delle attività che sono contrarie alla fede e alla morale cattoliche. Sono in particolare dannosi per i bambini".

Dave Bautista ha quindi replicato online duramente: "Mia madre è lesbica. Penso di essere cresciuto bene. E le attività che sceglie sono quelle di aiutare i senza tetto e le persone che soffrono di malattie mentali. Ammetto di non essere perfetto, ma almeno non sono un ipocrita che giudica! Sono certo che non sta parlando a nome della maggior parte dei cattolici. Trascorra una buona giornata".

Il post scritto dalla star di Guardiani della Galassia ha superato quota 25mila retweet e 175mila like, mentre Tobin ha cercato di rendere meno "offensivi" i suoi commenti dichiarando che rimpiangeva il modo in cui le sue parole sono risultate così "controverse nella nostra comunità e per alcuni offensive, in particolare per la comunità gay". Il religioso ha però continuato a sostenere la sua idea: "I miei obblighi di fronte a Dio sono di guidare i fedeli che sono stati affidati alla mia cura e di insegnare la fede, chiaramente e con compassione, anche per quanto riguarda tematiche davvero difficli e sensibili".

My moms a lesbian. I think I turned out ok. And the activities she chooses is to help the homeless and people suffering from mental illness. I admit I’m not perfect but atleast I was never a judgmental hypocrite! Im sure you dont speak for most Catholics.Have a nice day 🖕🏼 https://t.co/S5t47A170n — Dave Bautista (@DaveBautista) June 2, 2019

