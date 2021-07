Dave Bautista commenta in modo ironico la causa di Scarlett Johansson contro la Disney

Dave Bautista ha condiviso la sua reazione ironica alla notizia della causa di Scarlett Johansson contro la Disney.

L'attore ha infatti pubblicato un tweet in cui ha commentato semplicemente dichiarando: "Avevo detto che avrebbero dovuto fare un film su Drax, ma noooooo!".

Scarlett Johansson ha deciso di fare causa ai responsabili della Disney a causa della scelta di distribuire Black Widow anche in streaming, situazione che avrebbe avuto un impatto sui guadagni dell'interprete di Natasha e avrebbe violato gli accordi stabiliti con il contratto che la lega al progetto.

Per ora i fan di Dave Bautista non hanno le idee chiare sul tweet, chiedendosi se fosse a favore della sua collega o se fosse solo una battuta ironica sulla situazione.

Black Widow, Disney risponde a Scarlett Johansson: "La sua causa è triste e insensibile"

I portavoce della Disney hanno replicato alle accuse sostenendo che si tratta di una scelta "triste e insensibile" perché l'attrice e i suoi legali sono convinti che la pandemia sia stata usata solo come scusa per provare a guadagnare di più ai danni della propria star. Gli avvocati hanno inoltre sostenuto che Scarlett avrebbe ottenuto dei guadagni dal debutto su Disney+ che si aggiungerebbero ai 20 milioni di dollari ricevuti fino a questo momento.