Black Widow, Disney risponde a Scarlett Johansson: "La sua causa è triste e insensibile"

Dopo che Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per l'uscita di Black Widow in streaming, non si è fatta attendere la risposta stizzita dello studio.

La Disney ha definito "triste e insensibile" la causa di Scarlett Johansson che ha accusato lo studio di aver violato il suo contratto, facendo uscire Black Widow in streaming.

Nelle ultime ore ha fatto molto discutere la scelta di Scarlett Johansson di fare causa alla Walt Disney Company per aver fatto uscire Black Widow anche in streaming ed aver violato così il contratto da lei firmato. In una dichiarazione in tribunale, Johansson ha affermato che la decisione della Disney di rilasciare il film Marvel su Disney Plus nello stesso momento in cui è uscito nelle sale le è costata milioni di dollari di risarcimento. Quei bonus erano legati al raggiungimento di cifre al botteghino che Black Widow probabilmente non raggiungerà. Come prevedibile, non si è fatta attendere la risposta della controparte. La Disney ha infatti spiegato di aver rispettato i termini dell'accordo con Johansson ed ha aggiunto: "La causa è particolarmente triste e angosciante per il suo insensibile disprezzo per gli orribili e prolungati effetti globali della pandemia".

La società ha continuato affermando che la star ha già ricevuto 20 milioni di dollari per il suo lavoro ed ha sostenuto che "l'uscita di Black Widow su Disney+ con Premier Access ha notevolmente migliorato la sua capacità di guadagnare un compenso aggiuntivo oltre ai 20 milioni che ha ricevuto fino ad oggi". La Disney non ha fornito alcuna informazione sul fatto che il patto di Johansson sia stato rinegoziato o meno in modo che potesse condividere le entrate del noleggio in streaming.

A marzo, la Disney aveva annunciato che Black Widow e molti dei suoi film del 2021 come Crudelia e Jungle Cruise sarebbero stati rilasciati sulla piattaforma streaming dello studio (con un pagamento aggiuntivo) nello stesso momento in cui uscivano nei cinema. Black Widow ha stabilito un record al botteghino, considerato il periodo storico, con 80 milioni di dollari incassati nel Nord America. Ha guadagnato ulteriori 78 milioni a livello internazionale e 60 milioni su Disney Plus. Nonostante questi numeri impressionanti registrati al debutto, le vendite dei biglietti sono diminuite drasticamente nelle settimane successive e l'incasso del film è attualmente di 319 milioni di dollari a livello globale. Dato che molti film Marvel superano il miliardo di incasso al botteghino mondiale, Black Widow è sulla buona strada per diventare una delle uscite con il minor incasso della società.

"Non è un segreto che la Disney stia rilasciando film come Black Widow direttamente su Disney Plus per aumentare gli abbonati e quindi aumentare il prezzo delle azioni dell'azienda, e che si nasconda dietro il Covid come pretesto per farlo", ha detto John Berlinski, avvocato di Scarlett Johansson, in una dichiarazione a Variety. Ha quindi aggiunto: "Ma ignorare i contratti degli artisti responsabili del successo dei suoi film a favore di questa strategia miope viola i loro diritti e non vediamo l'ora di dimostrarlo in tribunale. Questo non sarà sicuramente l'ultimo caso in cui un talento di Hollywood si oppone alla Disney e chiarisce che, qualunque cosa la società possa fingere, ha l'obbligo legale di onorare i suoi contratti".