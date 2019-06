Darren Criss canta Tu vuo' fa' l'americano: la star di Glee in Sardegna

Darren Criss è stato ospite del Filming Sardegna Festival e, per la gioia dei presenti, ha intonato la celebre Tu vuò fa' l'americano durante la cena organizzata dallo chef Carlo Cracco.

La star di Glee si è esibita a sorpresa in serata, con lo stesso brano scelto da Jude Law qualche settimana fa a Roma durante le riprese di The New Pope, a cui hanno partecipato anche Patricia Arquette, Massimiliano Bruno, Francesca Archibugi, Jesse Williams, Violante Placido e Claire Forlani.

L'attore Darren Criss, in occasione della sua partecipazione all'evento organizzato da Tiziana Rocca, ha ricordato di conoscere un po' l'italiano grazie agli studi di recitazione compiuti undici anni fa ad Arezzo e ha svelato che il suo obiettivo è "Comunicare recitando e attraverso la musica. Mi piace incontrare tante persone, la mia ossessione è sempre stata quella di comunicare, unendo le persone".

Darren Criss sarà prossimamente protagonista del film Midway, diretto da Roland Emmerich, e ha parlato anche della responsabilità legata a essere famoso tra i più giovani: "Il tempo ti cambia e cambia anche il pubblico e bisogna essere forti abbastanza per mantenere alta l'attenzione, per non restare indietro".

Nel prossimo lungometraggio l'attore interpreta un aviatore e Darren ha raccontato: "Sono cresciuto guardando le opere di Emmerich ed è davvero incredibile che ora possa recitare per lui".

