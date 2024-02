Gwyneth Goes Skiing: Darren Criss contribuisce alle canzoni del musical ispirato al processo a Gwyneth Paltrow

Il processo che ha visto Gwyneth Paltrow impegnata a difendersi dalle accuse di aver causato un incidente sugli sci è diventato un musical e Darren Criss ha contribuito al progetto.

Awkward Productions, che ha portato lo spettacolo in scena a Londra, sul palco del Pleasance Theatre, ha annunciato che arriverà anche negli Stati Uniti.

Il progetto teatrale

Gwyneth Goes Skiing farà tappa a Edimburgo in occasione del festival Edinburgh Fringe, durante l'estate, e arriverà poi all'Egyptian Theatre di Park City, in Utah.

Linus Karp ha la parte di Gwyneth Paltrow nel musical, mentre Joseph Martin è Terry Sanderson. Darren Criss e la comica Catherine Cohen hanno registrato le parti vocali di alcune canzoni.

Gwyneth Paltrow svela perché non ha ancora visto Avengers: Endgame: "Non ricordo i personaggi"

Le musiche originali sono di Leland (RuPaul's Frag Race) e a teatro si assiste alla ricostruzione del processo che ha visto l'attrice alle prese con l'oculista in pensione. I due, nel 2016, si sono scontrati sulle piste da sci e nel 2023 si è svolto un processo per stabilire se la star di Hollywood dovesse risarcirlo per i danni subiti durante la collisione.

Paltrow è stata considerata non colpevole dell'accusa di aver causato l'incidente, nonostante il caso abbia diviso l'opinione pubblica che ne ha seguito ogni fase sui mezzi di comunicazione. ​