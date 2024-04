Glee, Darren Chriss: 'Sono etero, ma essere cresciuto a San Francisco mi ha reso culturalmente queer'

Quando Darren Criss ha fatto il suo debutto in Glee, è diventato immediatamente una "cotta adolescenziale" per gli spettatori, soprattutto per quelli LGBTQ+, che hanno potuto vedersi rappresentati in modo nuovo in televisione.

Criss stesso si identifica come uomo etero e cisgender, ma ha recentemente affermato che la sua educazione a San Francisco, in California, lo ha aiutato a capire l'importanza del suo personaggio, Blaine, e della sua relazione con Kurt (Chris Colfer).

Quando gli è stato chiesto, in occasione del Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2), com'è stato rappresentare in televisione questa relazione a suo modo rivoluzionaria, Criss ha risposto: "È stato fottutamente fantastico.... Al giorno d'oggi, in TV la chiamiamo semplicemente relazione. Ma per contestualizzarla, una relazione gay sulla Fox mainstream è stata una cosa molto bella di cui far parte". L'attore ha aggiunto dell'enfasi quando ha nominato il network (in riferimento alla fama conservatrice della Fox).

Vivere a San Francisco negli anni '90

"Sono stato culturalmente queer per tutta la vita", ha proseguito l'attore. "Non perché sto cercando - in realtà stavo per dire non perché sto cercando di essere cool, ma lo cancellerò, perché sto cercando di essere cool. Le cose nella mia vita che ho cercato di emulare, da cui ho imparato e a cui mi sono ispirato sono al 100% queer".

"È nelle comunità queer che ho trovato persone che idolatro, da cui volevo imparare qualcosa", ha continuato. "E direi che è una generalizzazione grossolana, si tratta di molte cose e di molte persone. Ma sono cresciuto a San Francisco negli anni Novanta. Ho visto uomini morire. C'era una consapevolezza dell'esperienza gay che non mi era estranea. Quindi, era una narrazione a cui tenevo molto".

Criss ha anche chiarito che non si è sentito proprietario del ruolo, ma ha invece sentito un senso di responsabilità una volta scelto. "Non ho pensato: 'Sono l'uomo giusto per questo lavoro'", ha spiegato. "Mi hanno assunto... Mi hanno detto: 'Sei l'uomo giusto' e io ho risposto: 'Ok, sono l'uomo giusto, farò del mio meglio per parlarne nel modo in cui credo e in cui mi appassiona'".

Criss ha interpretato Blaine Anderson per cinque delle sei stagioni di Glee. È stato introdotto come studente apertamente gay alla Dalton Academy e membro del gruppo a cappella dei Warblers nella seconda stagione. Nella terza stagione, Criss è stato promosso a series regular e Blaine si è trasferito alla William McKinley High School, sede di Kurt e dei New Directions. Al termine della serie, Blaine e Kurt si sono felicemente sposati dopo molti alti e bassi.