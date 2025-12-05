Darren Aronofsky dirigerà un thriller erotico scritto dall'autrice di Gone Girl

Un progetto a tinte hard per Darren Aronofsky. Il regista newyorkese unirà le forze con l'autrice di Gone Girl Gillian Flynn per dirigere un thriller erotico prodotto da Sony Pictures, come rivela Deadline.

Gillian Flynn sta scrivendo il film che sarà prodotto dalla compagnia di Aronofsky, la Protozoa Pictures, con 1.21, compagnia che ha prodotto Together, l'horror con Dave Franco e Alison Brie. Al momento i dettagli della trama del progetto, attualmente in fase di sviluppo, sono top secret. Questa per Aronofsky e Gillian Flynn è la prima collaborazione.

Un primo piano di Darren Aronofsky

I prossimi progetti di Darren Aronofsky

La nostra recensione di Una scomoda circostanza - Caught Stealing analizza l'ultima fatica di Darren Aronofsky, energetico thriller con Austin Butler, Matt Smith e Zoe Kravitz. Tra i prossimi progetti del regista sono stati annunciati Breakthrough, pellicola targata A24 con Dwayne Johnson e un reboot di Cujo, classico dell'orrore di Stephen King, per Netflix. Aronofsky sta anche producendo l'horror Pendulum, con Joseph Gordon-Levitt, Phoebe Dynevor e Norman Reedus.

Gillian Flynn, autrice di Widows di Steve McQueen e del popolare L'amore bugiardo, diretto da per David Fincher, ha già visto diversi suoi romanzi trasposti sul grande schermo, tra cui Dark Places e Sharp Objects, da cui è stata tratta una serie per HBO. L'autrice è attualmente impegnata nella scrittura del nuovo film di Tim Burton, Attack of the Fifty Foot Woman, pellicola targata Warner Bros.