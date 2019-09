Dark Waters: il trailer del film con Mark Ruffalo e Anne Hathaway diretto da Todd Haynes!

Dark Waters, di cui è stato presentato il primo trailer, è il nuovo film diretto da Todd Haynes con protagonisti Mark Ruffalo e Anne Hathaway. Nel video si vede la tranquilla vita del legale che si ritrova a interagire con una piccola comunità alle prese con le conseguenze di un inquinamento che sta distruggendo i raccolti, uccidendo gli animali e avvelenando gli abitanti dell'area, scoprendo che i responsabili erano a conoscenza di quanto stava accadendo senza fare nulla.

Il trailer regala anche qualche anticipazione dello scontro avvenuto nelle aule di tribunale.

Il film Dark Waters, ispirato a fatti realmente accaduti, racconta la storia di un tenace avvocato che scopre un segreto oscuro che lega tra di loro un numero crescente di morti inspiegabili e rischia tutto - il suo futuro, la sua famiglia e la propria vita - per far emergere la verità.

Nel cast ci sono Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp, Mare Winningham, Victor Garber, William Jackson Harper e Bill Pullman.

Todd Haynes è regista e co-sceneggiatore del progetto insieme a Mario Correa e Matthew Carnahan.

Il lungometraggio si basa sull'articolo del New York Times Magazine intitolato The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare e in cui si racconta la storia dell'avvocato Robert Billot, alle prese con una battaglia legale che ha fatto emergere molti anni di danni ambientali compiuti dalle industrie DuPont.

Dark Waters arriverà nei cinema americani il 22 novembre.