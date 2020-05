Dark 3: la data di uscita era già stata svelata un anno fa

Dark: una foto della serie Netflix

La data di uscita di Dark 3 era stata già svelata lo scorso anno, tramite un Easter Egg. A ricordarcelo è stata la pagina Facebook di Netflix Italia, con un'immagine accompagnata dalla didascalia "Momento, momento, momento: Dark ci aveva già spoilerato la data di uscita della terza stagione un anno fa. Ma ovviamente non l'avevamo capito."

L'immagine in questione: il libro con gli appunti visto nella stagione precedente, dove è stata cerchiata la data del 27 giugno 2020, con la dicitura "Inizio dell'ultimo ciclo". Nel contesto della serie si riferisce a un evento apocalittico, ma i fan più attenti lo avevano già interpretato allora come un indizio su quando avremmo visto la stagione finale dello show. Questo nonostante il 27 giugno sia un sabato, mentre gli originali seriali di Netflix tendono a debuttare il venerdì. Alcuni hanno fatto notare nei commenti la teoria che già circolava, mentre altri hanno semplicemente espresso il loro entusiasmo per il ritorno della serie.

Dark: per gli utenti di Rotten Tomatoes è la miglior serie Netflix di sempre

Dark: un'immagine della serie Netflix

Questo è uno dei tanti elementi affascinanti di Dark, la prima produzione originale Netflix in lingua tedesca, che ha conquistato gli spettatori sin dal suo esordio alla fine del 2017, tra scenari apocalittici e viaggi nel tempo. Affascinante ma anche frustrante, perché la trama non è delle più facili da seguire, ragion per cui un indizio come quello citato sopra su quando avremmo visto la terza stagione non è tra i più evidenti che si possano scovare.

Lo show è stato recentemente votato dagli utenti di Rotten Tomatoes, celebre aggregatore americano di recensioni cinematografiche e televisive, come migliore produzione originale Netflix in assoluto, battendo Black Mirror che è entrato a far parte della famiglia del gigante dello streaming a partire dalla terza stagione, nel 2016. Il prossimo mese ci sarà anche il debutto di un'altra produzione di genere europea, questa volta con bandiera italiana: Curon, disponibile dal 10 giugno.