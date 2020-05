Dark: per gli utenti di Rotten Tomatoes è la miglior serie Netflix di sempre

Dark: un'immagine della serie Netflix

Gli utenti del sito Rotten Tomatoes hanno scelto il serial tedesco Dark come miglior serie Netflix di sempre. L'aggregatore di recensioni ha proposto, sulla falsariga di un'iniziativa simile di tre mesi fa dedicata ai lungometraggi che avevano vinto l'Oscar per il Miglior Film, un torneo dove, di volta in volta, era possibile scegliere tra due concorrenti, fino ad arrivare alla finale. La serie teutonica di fantascienza ha sbaragliato rivali di un certo peso, per poi sconfiggere un peso massimo come il britannico Black Mirror nella fase finale, ottenendo l'80% dei voti.

Dark: una scena della seconda stagione

Dark è arrivato a quel risultato sconfiggendo, nell'ordine, The Crown, Mindhunter e Peaky Blinders (che in realtà non è un Netflix Original, essendo una produzione della BBC che la piattaforma mette a disposizione fuori dal Regno Unito), per poi arrivare al round finale dove ha sconfitto Black Mirror, un risultato inatteso per un serial apprezzato da molti ma anche noto per la trama ingarbugliata, a causa di viaggi nel tempo e realtà parallele, con diverse linee temporali al centro di ogni capitolo della storia.

La prima stagione di Dark, di dieci episodi, ha esordito su Netflix l'1 dicembre 2017, mentre la seconda, di otto episodi, ha debuttato sul servizio il 21 giugno 2019. La terza e ultima annata, annunciata prima dell'esordio della seconda, è stata girata lo scorso anno, tra maggio e dicembre. La data in cui gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming non è ancora nota, ma i fan, basandosi su elementi della serie stessa, hanno ipotizzato che possa essere il 27 giugno di quest'anno, data dell'apocalisse in base a quanto svelato nel primo episodio della seconda stagione. Trattandosi però di un sabato, alcune testate angloamericane hanno suggerito che il debutto possa avvenire il 26 giugno, rimanendo coerente con l'abitudine di Netflix che, per le stagioni intere delle sue produzioni originali, sceglie sempre il venerdì per il lancio.