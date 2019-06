Dark 2: su Netflix in streaming da oggi!

Superata metà giugno, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Dark 2, la seconda stagione dell'attesissima serie tedesca, enigmatica e piena di misteri da decifrare.

Nei prossimi episodi Jonas cercherà di tornare nel presente con ogni mezzo, scoprendo di essere intrappolato in un futuro distopico. Martha, Magnus e Franziska vogliono saperne di più sul coinvolgimento di Bartosz nei misteriosi episodi accaduti a Winden. Ideata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, impegnati anche alla regia di tutti gli episodi, con le musiche di Ben Frost e la produzione affidata a Wiedemann & Berg Television, Dark si è revelata un enorme successo di pubblico per Netflix, che ha dovuto attendere il giugno del 2018 per cominciare le riprese della seconda stagione, girata a Berlino e dintorni come la prima.

L'estate che Netflix sta preparando per i suoi abbonati è davvero caldissima, visto che due delle serie più amate del colosso streaming stanno per tornare con i rispettivi 'terzi capitoli': il 4 luglio debutterà la terza stagione di Stranger Things, il 19 arriveranno le nuove puntate de La casa di Carta 3.

Dark 2 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.