Netflix rinnova l'accordo coi creatori di Dark, ora impegnati con l'adattamento di un celebre fumetto

Netflix ha rinnovato la propria collaborazione con Baran bo Odar e Jantje Friese (i creatori di Dark e 1899) attraverso un patto di 8 cifre. A riportare in esclusiva la notizia è stato Deadline, anticipando che il duo sta lavorando a un nuovo progetto proveniente dal mondo dei fumetti.

Baran bo Odar e Jantje Friese, forti di un nuovo grande accordo con Netflix, stanno rivolgendo la loro attenzione verso un adattamento di Something Is Killing The Children, il celebre fumetto firmato da James Tyninion IV e illustrato da Werther Dell'Edera, e pubblicato da Boom! Studios!.

Di seguito trovate la sua sinossi (sempre tramite Deadline), in modo da avere le prime anticipazioni sulla futura serie tv: "Quando i bambini di Archer's Peak iniziano a scomparire, tutto sembra senza speranza. La maggior parte di loro non torna mai, ma quelli che lo fanno si portano dietro storie terribili, storie impossibili di creature terrificanti che vivono nell'ombra. La loro unica speranza di trovare ed eliminare la minaccia che li tormenta è l'arrivo di una misteriosa sconosciuta, una che crede ai bambini e pretende di vedere ciò che loro possono vedere. Si chiama Erica Slaughter, e uccide mostri".

Riusciranno gli autori di Dark e Netflix a ripetere il grande successo che questa storia ha riscosso nella sua versione cartacea? Stephen Christy e Ross Richie sono i produttori esecutivi dell'adattamento insieme ai co-creatori della storia Tynion e Dell'Edera.