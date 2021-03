Dario Argento protagonista del nuovo film di Gaspar Noé

Dario Argento svela al Noir in Festival 2021 di essere impegnato sul set del regista francese Gaspar Noé in veste di protagonista, per una volta davanti all'obiettivo.

La sorpresa arriva nel corso della serata finale del Noir in Festival 2021, quest'anno in versione virtuale. Dario Argento, frequentatore abituale del festival dedicato al mistero e all'orrore, si collega telefonicamente svelando di essere a Parigi, impegnato sul set del nuovo film di Gaspar Noé.

Dario Argento smette i panni del regista per calarsi in quelli di un attore interpretando un ruolo che appartiene al suo passato. A quanto pare, nel film di Gaspar Noé, di cui non si conoscono ancora dettagli, Argento interpreterà un critico cinematografico.

"Ho accettato su insistenza di Gaspar perché siamo amici da tanto tempo" ha svelato il regista. "In un primo tempo gli avevo detto di no, non avevo intenzione di interpretare questo ruolo, ma lui ha continuato a insistere e alla fine che potevo fare..."

Grande la curiosità di sapere quale progetto vedrà Argento in veste di protagonista, come conferma lui stesso. Solo poco tempo era stato anticipato che Gaspar Noé insieme alla figlia di Dario, Asia Argento, e all'attrice iraniana Golshifteh Farahani, doppieranno il film d'animazione Schirkoa.

Quanto a Dario Argento, nuovi progetti assorbono il regista romano che, dopo la parentesi da attore, dirigerà la figlia Asia in Occhiali Neri; inoltre Argento ha due serie horror in fase di sviluppo.