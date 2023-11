Fantasticon Film Fest, il programma del week-end: tutti gli appuntamenti e il premio a Dario Argento

Si preannuncia un week-end spettacolare al Fantasticon Film Fest (FFF), il nuovo festival dedicato ai film di genere che si svolgerà dal 24 al 26 novembre presso l'auditorium di Fiera Milano Rho nell'ambito di Milan Games Week & Cartoomics 2023 (MGW CMX 2023): l'avveniristica sala da 900 posti allestita con impianto audio/video di ultima generazione è pronta ad accogliere anche per il fine settimana il pubblico con due nuove giornate all'insegna di incontri, anticipazioni, anteprime e grandi ospiti che ruotano intorno al mondo anime, fantasy e horror.

Questi gli appuntamenti imperdibili della manifestazione:

Sabato 25 novembre

Slotherhouse: in anteprima nazionale l'attesissimo film horror sulle gesta del bradipo assassino all'interno di una confraternita universitaria femminile. Per il prestigioso quotidiano The Guardian "Le persone devono andare a vedere Slotherhouse. E ce ne devono andare tante quanto per Barbie, è un instant cult". Proiezione in anteprima italiana OV con sub ITA sabato 25 novembre alle 10.15;

Mad God: un interessante film d'animazione sperimentale ambientato in un mondo di mostri, scienziati pazzi e maiali da guerra. In questo lavoro portato avanti per passione nell'arco di 30 anni, il regista Phil Tippett - creatore degli effetti speciali di Jurassic Park e Star Wars qui alla sua opera prima - ha coniugato diverse innovative tecniche di animazione, facendone un titolo perfetto per il festival. Proiezione OV con sub ITA sabato 25 novembre alle 12.15;