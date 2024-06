The Run, Franco Nero e Dario Argento uniti nel nuovo progetto horror

Il regista Paul Raschid ha voluto nel suo ultimo progetto per il cinema due illustri nomi italiani del grande schermo internazionale, Dario Argento e Franco Nero. L'horror/thriller interattivo The Run, scritto dallo stesso Raschid, includerà anche i due artisti nostrani.

L'elemento interattivo coinvolgerà lo spettatore che sarà chiamato a prendere decisioni cruciali per il protagonista in vari frangenti della storia, influenzando in maniera decisiva la direzione della narrazione e portando, in alcuni casi, ad una morte prematura.

Riprese nel Belpaese

La produzione di The Run è attualmente in corso nel Nord Italia, e la storia è ambientata su un sentiero remoto, dove la corsa mattutina di una famosa influencer del fitness diventa una lotta per la sopravvivenza quando viene rincorsa da assassini, apparentemente senza alcun motivo. Lungo il percorso, la protagonista incontra un contadino locale di nome Matteo e le scelte dello spettatore determineranno se i protagonisti vivranno o moriranno.

Franco Nero in una scena di Forever Blues

Nel cast del film figurano anche Roxanne McKee e George Blagden, con Fabio Testi, Jamie Ward, Jemma Donovan e Katia Ricciarelli a completare il gruppo di interpreti che comparirà nel film. Noto come maestro dell'horror, Dario Argento ha diretto cult del genere come Suspiria, Profondo Rosso e Phenomena. Franco Nero è una leggenda del cinema italiano, con una svariata esperienza anche in ambito internazionale. Il ruolo per il quale è conosciuto anche all'estero è quello nel westerne Django del 1966, per la regia di Sergio Corbucci. Nel 2023, Nero, sposato con la collega inglese Vanessa Redgrave, ha lavorato al fianco di Russell Crowe nel film horror L'esorcista del papa, per la regia di Julius Avery.

Paul Raschid, regista di The Run, in passato ha lavorato dietro la macchina da presa per lungometraggi come The Gallery, un thriller con protagonista anche George Blagden e la commedia romantica interattiva Five Dates.