Dario Argento: "L'Italia non mi amava perché non facevo film politici"

Dario Argento ricorda le prime fasi della sua lunga carriera, quando veniva ritenuto un regista commerciale, poco stimato in Italia, perché non faceva film politici. L'occasione per ripensare al passato è l'incontro in streaming organizzato dal Festival del Cinema Europeo di Lecce, che ha tributato al regista del brivido l'Ulivo d'oro alla carriera.

Sul set di Non ho sonno, Dario Argento e Max von Sydow

Dario Argento loda i francesi, sempre un passo avanti in termini culturali perché sono stati i primi ad apprezzare il suo lavoro quando in Italia era ritenuto ancora un regista commerciale "perché i miei film non parlavano di politica".

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, durante l'incontro web moderato da Steve Della Casa, Argento ha ricordato gli inizi della carriera come co-sceneggiatore di C'era una volta il West insieme a Sergio Leone e Bernardo Bertolucci:

"Ci riunivano a casa di Sergio, lavoravamo in una specie di sgabuzzino. Forse lui ci costringeva lì perché pensava che le idee nate là dentro sarebbero state più interessanti" Leone, alla ricerca di idee nuove, scommise su due giovani cinefili come Argento e Bertolucci. "Per la prima volta aveva una donna come protagonista e non aveva fiducia nella capacità degli sceneggiatori italiani di comprendere la psicologia femminile perché troppo vecchi e legati a un altro cinema".

Dario Argento ha invece dimostrato di avere un notevole feeling con le donne, viste le indimenticabili protagoniste dei suoi lavori, dalla compagna Daria Nicolodi a Jennifer Connelly, dalla protagonista di Suspiria alla figlia Asia Argento:

"Ho sempre avuto una passione per i personaggi femminili. Mia madre era un'importante fotografa, ho trascorso l'infanzia nel suo studio guardandola sistemare le luci per ritrarre i corpi femminili".

