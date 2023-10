Festa del Cinema di Roma, la Festa in Musica: Dario Argento, Salmo e Noyz Narcos incontrano il pubblico

La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 18 al 29 ottobre, celebrerà nel suo programma il mondo della musica e alcune sue celebri icone: fra queste, Shigeru Umebayashi (Premio alla Carriera 2023), Maria Callas, Armando Trovajoli, Sting, U2, Dave Stewart, Zucchero, Giorgio Gaber, Renato Zero, Fela Kuti, Francisco Tenório Júnior, Negramaro, Salmo e Noyz Narcos.

SHIGERU UMEBAYASHI - Premio alla Carriera 2023 - 18 ottobre

Il compositore giapponese Shigeru Umebayashi ha firmato alcune fra le più iconiche colonne sonore della storia del cinema mondiale. La sua opera, che si situa alla confluenza fra musica orientale e occidentale, è unica, vibrante e intensa. L'artista parlerà della sua carriera nel corso di una Masterclass che si terrà mercoledì 18 ottobre alle ore 15.30 presso la Sala Petrassi; nello stesso giorno, saranno proiettati quattro film che l'hanno visto collaborare con alcune importati produzioni. Alla ore 10 presso la Sala Cinecittà della Casa del Cinema si terrà Come il vento di Marco Simon Puccioni, alle ore 10.30 nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica sarà la volta di House of Flying Daggers di Zhang Yimou mentre alle ore 12.30 la Sala Cinecittà ospiterà A Single Man di Tom Ford. Infine, alle ore 17 presso il Teatro Studio dell'Auditorium Parco della Musica, si terrà In the Mood for Love di Wong Kar-wai.

WHO TO LOVE di Giorgio Testi - 19 ottobre

La presentazione di Who to love di Giorgio Testi si terrà giovedì 19 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Palladium. Dopo aver realizzato video, show e riprese live di concerti per i Blur, gli Oasis, Sting, i Rolling Stones, i London Grammar, Giorgio Testi dirige il video di finzione di trenta minuti Who To Love, creato da Dave Stewart insieme all'album dallo stesso titolo di prossima uscita. Il film sarà presentato al pubblico con un live show esclusivo che vedrà la presenza di Dave Stewart assieme ai Mokadelic e Greta Scarano.

OMAGGIO A MARIA CALLAS - 20-21 ottobre

Tre le proiezioni in programma per celebrare l'arte di Maria Callas a cent'anni dalla sua nascita. Si inizia venerdì 20 alle ore 19.30 presso il Teatro Studio Gianni Borgna con la proiezione di Maria: lettere e memorie di Tom Volf e Yannis Dimolitsas. Il film racconta il tour internazionale, dal novembre 2019 al gennaio 2023, dello spettacolo teatrale "Maria Callas: lettere e memorie", interpretato da Monica Bellucci e diretto anche in questo caso da Tom Volf. Il giorno successivo alle ore 17 in Sala Cinecittà sarà la volta di Medea di Pier Paolo Pasolini. Questo restauro ci farà ascoltare la vera voce di Maria Callas che per Pasolini aveva recitato in italiano. L'omaggio si chiuderà alle ore 19.30 (Sala Cinecittà) con l'anteprima mondiale di Callas, Paris, 1958 di Tom Volf. Nel dicembre del 1958 Maria Callas esordiva all'Opéra di Parigi in un concerto che si prevedeva leggendario e si rivelò uno degli eventi musicali del secolo. Quella serata fu ripresa e trasmessa in diretta in tutta Europa. Il film, grazie al ritrovamento delle pellicole originali, porta il pubblico nel cuore di quell'evento.

NEGRAMARO - BACK HOME. ORA SO RESTARE di Giorgio Testi - 20 ottobre

La presentazione del documentario Negramaro - Back home. Ora so restare di Giorgio Testi si terrà venerdì 20 ottobre alle ore 20 presso il Teatro Palladium. Dopo venti anni di successi, i Negramaro tornano a casa, a Galatina, in Salento, dove tutto è cominciato. Circondati da artisti e amici (Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi, Samuele Bersani, Diodato, Malika Ayane, Ermal Meta, Samuel, Ariete, Aiello, Cesare Dell'anna, Raffaele Casarano, Rosa Chemical, Sangiovanni, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko) che hanno accompagnato e condiviso la loro musica, i Negramaro festeggiano venti anni di volo, in bilico tra sogno e realtà. Il documentario vedrà la partecipazione in sala dei membri della celebre band.

CATCHING FIRE: THE STORY OF ANITA PALLENBERG di Alexis Bloom e Svetlana Zill 21 ottobre

Il 21 ottobre, alle ore 20, il Teatro Palladium ospiterà Catching fire: the Story of Anita Pallenberg di Alexis Bloom e Svetlana Zill. Basato sulle memorie inedite di Anita Pallenberg e narrato da Scarlett Johansson, il documentario racconta la storia di un'impenitente rock'n'roller, un'attrice, musa e madre che salì alla ribalta negli anni '60 e '70. Anita ci introduce nel suo mondo, con l'aiuto di amici e famigliari, che includono i figli Marlon e Angela e il loro padre Keith Richards. Home movies e fotografie di famiglia esplorano la vita con i Rolling Stones, in un racconto dolceamaro che oscilla tra trionfo e crepacuore.

LA BUSSOLA - IL COLLEZIONISTA DI STELLE di Andrea Soldani 21 ottobre

La bussola - Il collezionista di stelle di Andrea Soldani sarà presentato sabato 21 ottobre alle ore 16 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il 4 giugno del 1955, Renato Carosone e la sua orchestra inaugurano a Le Focette, in Versilia, La Bussola. Il proprietario e impresario è un giovane appassionato e testardo, con un senso preciso dello spettacolo e delle evoluzioni successive della cultura musicale italiana: Sergio Bernardini, che nei decenni successivi riesce a portare nel locale le maggiori star internazionali, scopre talenti, rischia su interpreti raffinati e di nicchia. Impressionante la lista degli artisti che si sono esibiti a Bussola, Bussolotto (al piano di sopra, raccolto, per il jazz di Chet Baker e Romano Mussolini) e Bussoladomani (il teatrotenda con 6.000 posti inaugurato nel 1976, nel quale nel 1978 diede il suo ultimo concerto Mina). La storia di Bernardini, delle sue scommesse e dei suoi teatri è ripercorsa nel bel film di Soldani attraverso le parole di chi l'ha conosciuto e ha lavorato con lui e i magnifici materiali d'archivio.

ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano - 21 ottobre

Zucchero Sugar Fornaciari di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano sarà presentato sabato 21 ottobre alle ore 21.30 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il film documentario racconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell'anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal "World Wild Tour", il suo ultimo e trionfale tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell'uomo. Zucchero sarà sul red carpet della Festa.

Testo h2...IO, NOI E GABER di Riccardo Milani - 22 ottobre

Io, noi e Gaber di Riccardo Milani sarà presentato domenica 22 ottobre alle ore 16 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La storia, la musica, il teatro di Giorgio Gaber, dal tenero, oggi malinconico, "Non arrossire" degli esordi, al rock nel quale si confrontava con Celentano, ai surreali numeri con Jannacci, alle canzoni milanesi con Maria Monti, all'enorme popolarità televisiva e al ritorno al teatro puro, quando Gaber decise di esibirsi solo sul palcoscenico, dando voce al suo impegno politico e culturale. A vent'anni dalla scomparsa dell'artista, anche attraverso la voce di famigliari e amici, Riccardo Milani ne ripercorre la carriera e ne ricostruisce la personalità, sottolineando l'importanza della sua musica oltre che delle sue indimenticabili parole.

POSSO ENTRARE? AN ODE TO NAPLES di Trudie Styler - 23 ottobre

Il film Posso entrare? An Ode to Naples di Trudie Styler sarà presentato lunedì 23 ottobre alle ore 21 presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Innamorati dell'Italia, non solo della Toscana, ma anche di Napoli: Sting e la moglie Trudie Styler, attrice, produttrice e regista che, dopo The Sweatbox e Freak Show, ha realizzato proprio a Napoli il suo terzo lungometraggio. Girato tra i vicoli popolari e i quartieri borghesi, con Dante Spinotti alla fotografia, il film attraversa le anime della città, dal cibo al Vesuvio, dalle opere d'arte al teatro dell'arte messo sempre in scena nella vita quotidiana, facendo risaltare i contrasti che la rendono una città unica, fatta di "luce e oscurità, vita e morte". Al centro naturalmente la musica. Tra i collaboratori, il rapper Clementino e lo street artist Jorit. Trudie Styler e Sting saranno sul red carpet della Festa.

Ciao Nì di Paolo Poeti - 24 ottobre

La versione restaurata del film di Paolo Poeti sarà presentata martedì 24 ottobre alle ore 21.30 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il film mostra Renato Zero alla ricerca dell'autore di un misterioso biglietto intimidatorio negli intervalli tra i concerti di un suo tour.

KISS THE FUTURE di Nenad Čičin-Šain - 25 ottobre

Il documentario Kiss the Future di Nenad Čičin-Šain sarà presentato mercoledì 25 ottobre alle ore 22 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Gli U2 si esibiscono il 23 settembre 1997 a Sarajevo liberata davanti a 45.000 persone, come avevano promesso nel 1993 quando, durante il tour televisivo Zooropa, si erano collegati con la città assediata dall'esercito serbo e avevano dato la parola agli abitanti. La musica, il rock in particolare, come dichiarazione di vita, indipendenza, libertà, ribellione, il tutto orchestrato da Bill S. Carter, attivista statunitense impegnato negli aiuti umanitari, giornalista e regista, sul cui memoir del 2004 Fools Rush In è basato il film scritto da Carter e diretto da Nenad Čičin-Šain (The Time Being), nel quale immagini d'archivio, di guerra e di musica, si mescolano alle riflessioni di testimoni come la giornalista Vesna Andree Zaimović e il marito Senad Zaimović, Bill Clinton, The Edge, Adam Clayton, Matt Damon e Ben Affleck (produttori del film), Bono, che dal palco grida: "Viva Sarajevo! Fuck The Past! Kiss The Future". Alla Berlinale 2023.

FELA, IL MIO DIO VIVENTE di Daniele Vicari - 26 ottobre

Il documentario Fela, il mio dio vivente di Daniele Vicari sarà presentato giovedì 26 ottobre alle ore 20.30 al MAXXI. Il regista elabora i materiali sul musicista nigeriano Fela Kuti (1938-1997) girati da Michele Avantario, il pionieristico videomaker morto nel 2003, che avrebbe voluto girare un film su di lui. E usa la voce di Claudio Santamaria per ricostruire due universi: da una parte la travolgente Roma fine anni '70 di Renato Nicolini, dall'altra la vita di un genio della musica a cavallo tra Africa, funk e jazz. Un genio, Fela Kuti, che attrae un bianco nel suo mondo magico e animista, e che al tempo stesso si fida ciecamente di lui. Il risultato è un racconto a più strati, picaresco quando descrive il tour italiano di Fela, toccante quando ne racconta la morte.

CVLT - 27 ottobre

Salmo e Noyz Narcos, con la partecipazione speciale di Dario Argento, saranno protagonisti di un incontro con il pubblico alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà venerdì 27 ottobre alle ore 19 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L'evento sarà preceduto dalla proiezione di un cortometraggio, scritto e diretto dal grande cineasta, affiancato dal duo YouNuts!, annunciato in occasione del lancio di "CVLT", l'album collaborativo firmato dai due pilastri del rap italiano. Inoltre, per la prima volta, il pubblico in sala potrà vedere un inedito making of con il backstage sul set del corto, e contenuti video girati durante tutta la lavorazione del disco. Un contenuto unico, proiettato in anteprima in questa occasione.

DISPARARON AL PIANISTA di Fernando Trueba e Javier Mariscal - 28 ottobre

Il film sarà presentato sabato 28 ottobre alle ore 15.30 al MAXXI. Un giornalista newyorkese che sta scrivendo un libro sulla bossa nova decide di scoprire la verità sulla scomparsa di Francisco Tenório jr., celebre pianista di samba jazz, che sparì durante una tournée in Argentina nel 1976. Desaparecido. Documentario politico e appassionante indagine, durante la quale il protagonista va a parlare con la vedova, i figli, gli amici di Tenório e con gli altri grandi musicisti di quella stagione, costruita da Fernando Trueba attraverso una ricerca di anni (fu lui l'intervistatore cui Jeff Goldblum presta volto e voce), trasposta nei colori e nelle suggestioni dell'animazione e percorsa dalle musiche di João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Vinicius de Moraes e Paulo Moura.

OMAGGIO AD ARMANDO TROVAJOLI - 29 ottobre

Domenica 29 ottobre, nella giornata di chiusura della manifestazione e in occasione del decimo anniversario dalla scomparsa, sarà dedicato uno speciale tributo ad Armando Trovajoli, pianista, direttore d'orchestra e poliedrico compositore di musiche da camera, sinfoniche, jazz, commedie musicali e colonne sonore per il cinema. Alle ore 16 in Sala Sinopoli, il pubblico potrà assistere alla versione restaurata di Matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica, capolavoro della storia del cinema musicato dallo stesso Trovajoli. La proiezione, che vedrà la partecipazione di Mariapaola Sapienza Trovajoli, sarà preceduta da un omaggio musicale del Maestro Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni.