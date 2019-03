Dario Argento: "Dogman? Forse ha avuto troppi premi"

Dario Argento non sembra aver apprezzato i tanti premi assegnati a Dogman dai giurati dei premi David di Donatello.

Il regista, che è salito sul palco per ritirare un riconoscimento speciale, ha spiegato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1: "La serata è stata un po' noiosa. I premi andavano tutti a Dogman".

Sul film di Garrone il maestro del cinema horror non ha però espresso dei commenti relativi alla qualità del film: "Non l'ho visto perché c'era violenza sui cani, sono molto sensibile su questi animali, li amo".

Dario Argento ha quindi spiegato quale titolo avrebbe preferito apparisse con più frequenza nella lista dei vincitori al posto di Dogman: "Sulla mia pelle ne avrebbe meritato qualcuno in più e Dogman, forse, ne ha ricevuti troppi".

David 2019, Gabriele Muccino sputa il rospo: "Il mio film meritava di più"

Durante la serata il regista ha anche incontrato Luca Guadagnino e tra i due non c'è stata alcuna tensione a causa della nuova versione di Suspiria: "Ci siamo abbracciati e baciati, sembrava commosso. Gli avevo già detto che non mi era piaciuto il remake...".