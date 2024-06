Dogman di Matteo Garrone torna al cinema dal 27 giugno in versione estesa

Uno dei film più crudi di Matteo Garrone, l'acclamato Dogman, sta per fare ritorno al cinema__ in versione inedita. Grazie a 01 Distribution, la pellicola tornerà nelle sale italiane il 27 giugno in versione estesa con l'aggiunta di scene inedite che non erano presenti nella versione del 2018.

Premiato al Festival di Cannes, Dogman ha visto il riconoscimento del protagonista Marcello Fonte, che ha conquistato la Palma d'Oro come Migliore Attore. Ha inoltre vinto 7 Nastri d'Argento, 9 David di Donatello e 3 premi agli European Film Awards. Al botteghino italiano, Dogman ha incassato 2,6 milioni di euro.

"Grazie alle nuove scene inserite credo che Dogman sia finalmente completo e sono felice che possa uscire di nuovo al cinema" ha dichiarato Matteo Garrone.

MarcellO Fonte in una scena di Dogman

Di cosa parla Dogman

Come rivela la nostra recensione di Dogman, il film ruota attorno a Marcello, un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Alida, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello metterà in attor una vendetta dall'esito inaspettato.

Dogman è liberamente ispirato a un fatto di cronaca nera, ma che non vuole in alcun modo ricostruire i fatti come si dice che siano avvenuti.