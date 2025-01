Daredevil: Rinascita, svelati i titoli degli episodi della prima stagione

Dopo mesi e mesi di speculazioni varie, i Marvel Studios hanno finalmente svelato il trailer di Daredevil: Rinascita, anticipando uno show molto vicino come atmosfere alla precedente serie Netflix durata per tre stagioni e di cui questa si propone come una continuazione.

Ricordiamo che Daredevil: Rinascita debutterà sulla piattaforma Disney+ il prossimo 5 marzo 2025 e sancirà il primo progetto in solitaria per il personaggio. Il debutto nel MCU di Daredevil era già avvenuto nei cameo in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk.

Ora, secondo quanto rivelato da Nexus Point News, questi elencati di seguito sarebbero i titoli di tutti gli episodi della prima stagione della serie, che vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni del Diavolo Rosso.

I titoli della prima stagione di Daredevil: Rinascita

"Heaven's Half Hour"

"With Interest"

"The Hollow of His Hand"

"Straight to Hell"

"Sic Semper Systema"

"Isle of Joy"

"Excessive Force"

"Art For Art's Sake"

"Optics"

I titoli "Heaven's Half Hour" e "The Hollow of His Hand" riflettono il noto legame di Matt Murdock con la sua fede cattolica. "Heaven's Half Hour" potrebbe rappresentare un raro momento di pace in mezzo al caos, mentre "The Hollow of His Hand" potrebbe esplorare la lotta di Matt nel sentirsi abbandonato da Dio, forse legata a una perdita significativa. Le immagini del set e le indiscrezioni suggeriscono, infatti, che Matt potrebbe perdere Foggy all'inizio della serie.

Daredevil: Rinascita, chi è il nuovo interesse sentimentale di Matt Murdock?

"Sic Semper Systema", un gioco di parole con Sic Semper Tyrannis ("Così sempre ai tiranni"), suggerisce un focus sulla corruzione sistemica, probabilmente legata al tentativo di Kingpin di diventare sindaco di New York. Questo episodio potrebbe essere incentrato sulla lotta di Matt contro l'ingiustizia istituzionale, mentre affronta Fisk e il sistema che gli permette di farlo.

"Art for Art's Sake" fa chiaramente riferimento a Muse, l'antagonista della stagione. Muse incarna la convinzione che la vera creazione derivi dall'agonia, dall'eliminazione dei passi falsi e dalla rivelazione di una verità cruda e spesso orribile. Nei fumetti, Muse è un artista serial killer che usa atti di violenza malvagi come mezzo per creare la sua arte.