Daredevil: Rinascita, ecco quando verrà girata la seconda stagione della serie Marvel

La Marvel ha già dei piani ben precisi per la seconda stagione dello show, in attesa del suo debutto il prossimo marzo

Daredevil: Rinascita debutterà finalmente a marzo su Disney+ dopo una serie di battute d'arresto, modifiche e ritardi di produzione, e sembra che Marvel Television perderà davvero pochissimo tempo per tornare nelle strade malfamate di Hell's Kitchen e dare il via alla seconda stagione.

Stando alle ultime voci, infatti, pare che la produzione della seconda stagione della serie revival della Marvel inizierà già a fine febbraio, e la star Charlie Cox ha confermato che le macchine da presaa inizieranno a girare prima ancora del debutto della serie su Disney+ durante una recente apparizione al Fan Expo.

All'attore è stato chiesto anche del suo attuale ruolo e se i fan possono aspettarsi di vederlo interpretare il personaggio anche negli anni a venire, e sembra che sarebbe felice di continuare a vestire i panni dell'eroe il più a lungo possibile.

Ci sono già piani per una terza stagione di Daredevil: Rinascita?

"Si stanno preparando a pubblicare un fumetto in cui Matt Murdock ha sessant'anni, quindi ho pensato: 'Oh, ok, fantastico, quindi abbiamo un po' di tempo'".

Daredevil: Rinascita, chi è il nuovo interesse sentimentale di Matt Murdock?

Si è anche parlato dei primi piani per una terza stagione dello show, ma sembra che lo studio voglia aspettare di vedere come verrà accolta dal pubblico la prima serie di episodi prima di dare il via libera ufficiale.

"All'inizio si era parlato di reinventare l'intera storia, per vedere se Matt fosse una persona leggermente diversa", ha dichiarato Cox parlando del suo ritorno nel personaggio. "Ma alla fine si è trattato più che altro di una continuazione. Le relazioni e le dinamiche create nelle stagioni precedenti esistono ancora. Sono solo passati alcuni anni. In questo periodo, Matt, Foggy e Karen hanno trovato un buon ritmo. Matt ha fatto pace con il suo ruolo di avvocato e di vigilante. Poi, naturalmente, va tutto a rotoli".