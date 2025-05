Jessica Jones torna in azione: Krysten Ritter sul set con Charlie Cox in Daredevil: Born Again 2

Le prime immagini dal set della seconda stagione di Daredevil: Born Again confermano un ritorno attesissimo: quello di Krysten Ritter nei panni dell'investigatrice privata Jessica Jones. L'attrice è stata avvistata mentre girava alcune scene a New York insieme a Charlie Cox, che torna nel ruolo di Matt Murdock/Daredevil.

Jessica appare con il suo inconfondibile look: jeans, giacca di pelle e un'espressione che non lascia spazio a dubbi sul suo carattere deciso. Daredevil, invece, indossa il costume aggiornato con il simbolo rosso "DD" ben visibile sul petto. Il ritorno della dinamica tra i due personaggi, già esplorata in The Defenders, promette di fare scintille.

Il ritorno di Jessica nel MCU

"Sono felicissima di poter tornare a interpretare Jessica dopo tre stagioni e The Defenders, e ora anche all'interno del MCU", ha dichiarato Krysten Ritter quando è stato confermato il suo coinvolgimento. "Senza anticipare troppo, posso dire che ci sono grandi novità in arrivo per il personaggio. Sarà una stagione davvero entusiasmante".

Dal finale della prima stagione, i fan hanno ipotizzato che Jones sarebbe apparsa presto. Dopo che Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), diventato sindaco, ha imposto la legge marziale con l'ausilio di una task force anti-vigilanti, Daredevil si trova costretto a formare una nuova squadra. E Jessica, con la sua forza sovrumana, sembra la candidata perfetta.

Non è ancora chiaro se anche Luke Cage (Mike Colter) o Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones) faranno ritorno. Tuttavia, i due attori sono stati recentemente avvistati a New York, alimentando le speculazioni su una possibile reunion dei Defenders.

Cosa ci aspetta in Born Again

In Daredevil: Born Again, Matt Murdock (Charlie Cox) continua a lottare per la giustizia tra tribunali e tetti della città. Dall'altra parte, Wilson Fisk non ha abbandonato le sue ambizioni e cerca ora di affermarsi nella politica newyorkese. Le loro strade, inevitabilmente, si incroceranno di nuovo.

The Defenders: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter e Finn Jones in una scena della prima stagione

Nel cast della serie figurano anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal, che riprende il ruolo di Frank Castle/Punisher. Lo showrunner è Dario Scardapane, con la regia affidata a vari talenti della serialità Marvel.