Daredevil: Rinascita, avete notato questo riferimento a Luke Cage nel MCU nel trailer?

I Marvel Studios hanno pubblicato ieri il primo trailer ufficiale di Daredevil: Rinascita, che, oltre ad aggiornarci sull'Uomo senza Paura e sui suoi vari alleati e nemici, ha incluso anche il primo riferimento diretto a Luke Cage nel Marvel Cinematic Universe.

Insieme alle altre serie Marvel di Netflix, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher, The Defenders e l'originale Daredevil, Luke Cage era tecnicamente ambientato nel Marvel Cinematic Universe al momento della sua uscita, ma in seguito abbiamo appreso che Kevin Feige non è mai stato pienamente d'accordo con l'integrazione di questi progetti nel MCU vero e proprio, e l'avvento di Marvel Television e del servizio di streaming Disney+ ha suggerito che le serie non facevano ufficialmente parte dell'Universo 616 principale - o almeno così pensavamo.

Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) sono poi apparsi in progetti cinematografici e televisivi del MCU, mentre Frank Castle (Jon Bernthal) dovrebbe debuttare in Rinascita. Si è parlato della (re)introduzione di Jessica Jones (Krysten Ritter), ma non si è saputo nulla di Danny Rand (Finn Jones) o Luke Cage (Mike Colter).

Un luogo chiave di Luke Cage torna in Daredevil: Rinascita

Ora, i fan più attenti hanno notato che un cartellone pubblicitario del Harlem's Paradise si vede a circa 28 secondi dal trailer, durante il raduno di Capodanno a Times Square, dove il sindaco Fisk si rivolge alla folla.

"L'Harlem's Paradise è il luogo in cui hip-hop, funk, jazz e rock and roll tornano tutti sulla nave madre. È una festa, gente". Questo locale è stato un luogo chiave nelle due stagioni di Luke Cage, in quanto base operativa della famiglia criminale Stokes. Nel finale della serie, la proprietà del Paradise di Harlem è passata a Cage dopo la morte di Mariah Dillard.

Questo cartellone potrebbe essere stato inserito semplicemente come Easter egg e non significa necessariamente che Colter riprenderà il ruolo, ma sembra confermare che il personaggio è là fuori da qualche parte!