Daredevil Rinascita, gli autori devastati dalla morte di quel personaggio: "Ma era necessaria"

È una mossa decisamente coraggiosa riportare in vita un personaggio principale della serie originale di Daredevil per poi ucciderlo, ma il team Marvel ha ritenuto di doverlo fare per Daredevil: Rinascita, serie che debutta oggi su Disney+ con i primi due episodi.

La serie Marvel Studios inizia con uno spettacolo molto gradito ai fan: Matt Murdock di Charlie Cox, Karen Page di Deborah Ann Woll e Foggy Nelson di Elden Henson tornano insieme sullo schermo per la prima volta dopo aver guidato il cast della serie Netflix.

Il trio esce dallo studio legale appena fondato - realizzando un sogno che avevano dalla fine dell'avvio della serie originale - e si dirige verso il loro ritrovo preferito, il bar di Josie. Poi, però, si scatena l'inferno a Hell's Kitchen. ATTENZIONE SPOILER: non proseguite nella lettura se non avete visto la premiere di Daredevil: Rinascita.

Chi muore nei primi momenti di Daredevil: Rinascita?

Daredevil: Rinascita, il trio composto da Karen, Matt e Foggy

Benjamin Poindexter (Wilson Bethel), alias Bullseye, fa un ingresso esplosivo aprendo il fuoco contro gli amici di Matt fuori dal bar, dando il via a un nuovo "episodio" in cui Matt, ora vestito come l'Uomo senza Paura, combatte Bullseye all'interno del locale, uscendo dalla porta sul retro, salendo le scale dell'edificio adiacente e salendo sul tetto. La sequenza è al cardiopalma e si svolge al ritmo del battito cardiaco di Foggy, dopo che il migliore amico di Matt viene raggiunto da un colpo di pistola.

Daredevil: Rinascita, il personaggio di Foggy Nelson in un'immagine

Quando il suo cuore si ferma, Matt oltrepassa il limite che non avrebbe mai pensato di superare: cerca di togliere una vita gettando Bullseye dal tetto. Anche se Poindexter si allontana dopo aver sbattuto sul marciapiede, Matt "aveva ancora l'intenzione di ucciderlo", ha spiegato il produttore esecutivo Sana Amanat a Entertainment Weekly. "Quindi come si affronta la cosa?".

Brad Winderbaum, responsabile di Marvel Television, ha approfondito questo momento di Daredevil: Rinascita, di cui trovate già la recensione: "Matt deve fare un patto con il diavolo, in un certo senso, lui stesso. Per essere giusto, deve assumere una certa dose di tossicità. Le battaglie che conduce per la giustizia spesso comportano danni collaterali. E questo mi è sembrato un punto cruciale per l'arco del personaggio di Matt e per Daredevil: Rinascita. La morte di Foggy è stata una cosa su cui ci siamo molto soffermati. Non è del tutto dissimile dalla morte di Gambit in X-Men '97. Entrambi i personaggi rappresentano qualcosa di essenziale per l'idea di base e la loro perdita ha un impatto enorme sull'universo in cui si svolge la storia. Quindi non è stata una cosa che abbiamo preso alla leggera".