Daredevil: Rinascita 2, problemi in vista? Marvel ha rimosso la data d'uscita dal suo calendario

Dopo che i Marvel Studios avevano confermato l'uscita della seconda stagione per il prossimo marzo, al momento quella data risulta essere stata rimossa dal calendario, ma perché?

I Marvel Studios avevano confermato ufficialmente che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita avrebbe debuttato su Disney+ il 4 marzo 2026. Tuttavia, la data è stata recentemente rimossa dal suo calendario.

I fan erano felici di sapere che non avrebbero dovuto aspettare a lungo per altri episodi dell'Uomo Senza Paura. Purtroppo, la serie potrebbe subire un rinvio. Come notato da The Direct, Disney ha rimosso la data del 4 marzo dalla sezione Daredevil: Rinascita sul suo sito stampa, che originariamente recitava: "Debutta su Disney+ il 4 marzo 2026". Ora, il sito riporta solo: "Debutta su Disney+ nel 2026".

Al momento non ci sono spiegazioni per questo cambiamento nei piani. Ufficialmente, la seconda stagione dovrebbe ancora uscire nel marzo del prossimo anno. Su Disney+, la pagina di Daredevil: Rinascita riporta questo messaggio: "La seconda stagione arriverà nel marzo 2026".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

Cosa indica il possibile rinvio di Daredevil: Rinascita?

Quindi, la stagione subirà un ritardo o no? Sebbene sia impossibile rispondere in modo definitivo con così poche informazioni a disposizione, è una possibilità. La data di uscita è ancora visibile su alcune piattaforme, ma la sua rimozione dal sito stampa della Disney potrebbe indicare un posticipo imminente.

I siti stampa sono molto precisi riguardo ai dettagli che forniscono, e la rimozione della data del 4 marzo da parte della Disney potrebbe essere il primo di una serie di indizi che alla fine porterà all'annuncio ufficiale del rinvio della serie.

Il rinvio arriva come una sorpresa, dato che, a differenza del suo predecessore, lo sviluppo della seconda stagione sembrava procedere senza intoppi. A differenza della prima stagione dello show, che ha subito una revisione creativa, la seconda stagione è stata girata apparentemente senza intoppi. Inoltre, non molto tempo fa è stata pubblicata un'immagine ufficiale del nuovo costume nero di Matt Murdock, che sembrava indicare che lo sviluppo stesse procedendo bene.

Daredevil: Rinascita. Vincent D'Onofrio di spalle nella serie Disney+.

Daredevil: Rinascita, chi sarà il villain della Stagione 2?

La seconda stagione dello show Marvel Television vedrà l'atteso debutto nel MCU di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, mentre la new entry nel cast, Matthew Lillard, volto storico delle saghe di Scream e Scooby-Doo, che esordirà nello show nei panni di un misterioso personaggio di nome Mr. Charles.

Considerando che quello di Mr. Charles, secondo quanto anticipato, sembra un ruolo piuttosto importante, non ci sorprenderebbe scoprire che si tratta di un nome in codice dietro cui si cela qualche celebre villain dei fumetti. Di chi si tratta? Lo scopriremo prossimamente su Disney+.