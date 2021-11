Daredevil: reboot in sviluppo presso i Marvel Studio? Ecco la verità

I Marvel Studios starebbero preparando un reboot di Daredevil? Il rumor alimentato sui social media dallo sceneggiatore e doppiatore David Hayter ha sconvolto il web, costringendo lo scrittore ha fare chiarezza sulla faccenda.

David Hayter è intervenuto su Twitter per fare chiarezza sull'ipotesi di un reboot di Daredevil circolata durante l'MCM London Comic Con, come riportato per la prima volta da Small Screen.

"No, non confermo un reboot di Daredevil" si legge nel tweet di Hayter. "Ho erroneamente creduto di aver letto qualcosa a riguardo in una rivista specializzata mi piacerebbe vederlo. (Ovviamene mi piacerebbe anche scriverlo.) Man non ho informazioni di alcun tipo a riguardo".

Daredevi: Charlie Cox in una delle prime immagini della serie

Le voci su un ipotetico reboot di Daredevil sono scaturiti da un commento di David Hayter durante una sessione di domande e risposte durante l'MCM London Comic Con in cui lo scrittore ha affermato che gli sarebbe piaciuto adattare alcuni elementi della serie Daredevil di Frank Miller. "Stanno facendo un reboot di Daredevil, e Daredevil è sempre stato un personaggio molto importante per me", ha confessato Hayter. "Ho adorato il modo in cui l'hanno fatto, ma ci sono alcune cose che vorrei adattare dalla versione di Daredevil di Frank Miller che significavano davvero molto per me."

Daredevil, Charlie Cox promette guerra a chiunque venga scelto per interpretare il supereroe

Anche se i fan adorerebbero vedere il ritorno del supereroe cieco della Marvel, l'attore Charlie Cox, ultima incarnazione del personaggio, li mette in guardia nel fare attenzione a cosa si desidera in un'intervista a IGN:

"Non vorrete contaminare ciò che avete già. Se non ci saranno altre versioni avrete comunque queste tre grandi stagioni, e la nostra terza stagione è stata la nostra migliore secondo le recensioni. Quindi, l'asticella è molto elevata. Sono tremendamente orgoglioso e grato per quello che abbiamo".