Daredevil, Charlie Cox promette guerra a chiunque venga scelto per interpretare il supereroe

Charlie Cox promette guerra a un eventuale nuovo Daredevil. Nel corso della sua partecipazione al podcast Pop Culture Spotlight di SiriusXM, l'attore ha dichiarato che sarà pronto a riprendere la maschera e afferrare le sue armi pur di difendere il suo ruolo.

Come riportato da Comic Book, Charlie Cox ha scherzato sulla scelta di un eventuale nuovo volto di Daredevil in questo modo: "Scenderei nei miei sotterranei, indosserei la maschera e darei la caccia a chiunque!".

Charlie Cox ha interpretato Matt Murdock nelle tre stagioni di Daredevil distribuite su Netflix e nel team-up The Defenders. Dal momento che, però, la serie non fa parte del canone del Marvel Cinematic Universe, un eventuale coinvolgimento del personaggio nei progetti cinematografici potrebbe costargli il ruolo. Nonostante ciò, Cox sarebbe felice qualora tutto andasse alla perfezione. L'attore ha raccontato: "Qualora io avessi l'opportunità di tornare a interpretare Daredevil, credo che le differenze rispetto allo show sarebbero tante. Ovviamente alcuni elementi non cambieranno. Forse potrebbero scegliere un altro attore e dare vita a un reboot. Bisogna essere attenti a ciò che si desidera! Magari torno a interpretare Matt Murdock ma le cose non funzionano più come prima ed è meglio non inquinare mai ciò che hai fatto!".

Infine, Charlie Cox ha chiosato: "Comunque, qualora il ruolo venga affidato a qualcun altro, tutti quanti potranno continuare a vedere le tre stagioni di Daredevil. Abbiamo fatto un gran lavoro, sono state meravigliose e io sono orgoglioso di avervi lavorato! La terza stagione, poi, è stata la meglio accolta! La traiettoria è già stata stabilita!".

Nonostante svariate voci di corridoio sul suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe, Charlie Cox ha negato di aver preso parte a Spider-Man: No Way Home. L'ipotesi è che il personaggio possa essere presentato in She Hulk o in Echo, spin-off di Hawkeye, disponibile su Disney Plus a partire dal prossimo 24 novembre.