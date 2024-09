Daredevil: la nuova serie avrà le scene d'azione "più violente e brutali" mai viste alla Marvel

Sarebbe una sorpresa se la nuova iterazione di Daredevil della Disney e dei Marvel Studios fosse tanto brutale quanto lo è stata l'acclamata serie Netflix, ma sembra che le stelle si stiano allineando per permettere alla Marvel di produrre qualcosa di più violento rispetto al solito.

Le foto dal set di Daredevil: Born Again hanno mostrato diversi attori coperti di sangue e il solo coinvolgimento di personaggi come The Punisher suggerisce che probabilmente si tratterà di qualcosa di diverso. Ora, coloro che sono coinvolti dietro le quinte della serie ambientata nel MCU stanno facendo salire ancora di più l'hype dei fan, annunciando con orgoglio che nella serie sarà presente un tipo di violenza "brutale" mai vista prima ai Marvel Studios.

Brad Winderbaum, responsabile delle serie, dello streaming e dell'animazione Marvel, ha recentemente parlato con Entertainment Weekly di alcuni dei prossimi progetti dello studio. Quando si è parlato di Daredevil: Born Again, Winderbaum ha promesso un tipo di azione che finora non è mai stata presente nel franchise.

Daredevil: Charlie Cox in azione travestito da vendicatore

"Vi dirò che in Daredevil: Born Again saranno presenti alcune delle scene d'azione più brutali che abbiamo mai riprodotto sullo schermo; non è un horror, ma è molto potente e contiene un'azione a dir poco viscerale", ha spiegato il produttore.

Daredevil: Born Again, Bullseye e Daredevil si picchiano di brutto negli ultimi video dal set

Daredevil: Born Again punterà quindi sulla violenza, così come l'imminente serie Agatha All Along punterà maggiormente sugli elementi horror del Marvel Cinematic Universe. Nella stessa intervista, Winderbaum ha anticipato di come l'horror in Agatha All Along sarà davvero unico e diverso da titoli precedenti come Moon Knight o Marvel Studios presenta: Licantropus.

"Credo che questo sia dovuto all'intento del regista", ha aggiunto Winderbaum. "L'horror di Agatha sarà diverso da quello di Marvel Zombies e Blade. Sarà diverso da quello visto in Moon Knight. Dipende davvero dalla visione del regista, da quali spunti horror trae ispirazione. E questo non è un aspetto esclusivo dell'horror. È unico per qualsiasi genere che affrontiamo. Ovviamente, ci sono molti modi diversi per raccontare una storia".