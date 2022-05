Daredevil, l'ex-showrunner nel DCEU? La risposta di Steven DeKnight

Sono anni ormai che il Daredevil di Netflix è giunto a conclusione, e l'ex-showrunner Steven DeKnight nel frattempo è stato e continua ad essere impegnato con altri progetti. Ma saranno vere le voci che uno di questi potrebbe riguardare l'universo cinematografico DC? A quanto pare, no.

È stato lo stesso DeKnight a rispondere su Twitter a chi tirava fuori l'argomento, dato che di recenti sono spuntati fuori dei rumor secondo cui lo sceneggiatore, produttore e regista avrebbe qualcosa a che fare con la nuova serie spin-off di peacemaker incentrata su Amanda Waller. Ma DeKnight ha voluto subito mettere in chiaro le cose, affermando di non essere in alcun modo coinvolto con dei progetti targati DC sul grande o piccolo schermo.

"Ci sono dei rumor che stia lavorando a quel progetto di Amanda Waller" ha scritto qualcuno, e la risposta di DeKnight è stata "Quei rumor sono falsi".

E per rincarare la dose, ha poi aggiunto "Non sono attualmente sotto contratto per nessun progetto del DC Universe"

Sembra dunque che, almeno per il momento, DeKnight abbia altro per la testa che non riguarda i "rivali" di Casa Marvel.

Nel frattempo, pare che i Marvel Studios stiano lavorando a un nuovo show sul Diavolo di Hell's Kitchen... Chissà che DeKnight non possa tornare invece a collaborare proprio con la Casa delle Idee allora. Ovviamente, queste sono ipotesi, ma vedremo cosa accadrà in futuro.