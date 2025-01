Daredevil: Born Again, è ufficiale, ecco quando arriverà il trailer della serie Disney+

Nonostante i numerosi leak circolati nelle scorse settimane, il primo trailer ufficiale della serie Disney+ Daredevil: Born Again finora ha tardato ad arrivare. Ma questa sembra la volta buona: i Marvel Studios hanno finalmente comunicato la data di uscita del primo teaser, che sarebbe dovuto essere diffuso lunedì 13 gennaio, ma la release è stata posticipata per via degli incendi di Hollywood.

Come rivela l'account Instagram ufficiale di Daredevil: Born Again, il trailer verrà diffuso oggi, 15 gennaio, alle 16:00 (ora italiana).

Anche se c'è sempre la possibilità che sia lo stesso filmato leaked circolato di recente, i trailer che Marvel mostra agli eventi sono di solito differenti da quelli che rilasciano ufficialmente.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il ritorno dell'uomo senza paura

Charlie Cox (Matt Murdock) ha parlato del ritorno nei panni di Daredevil dopo l'esperienza della serie Marvel/Netflix, andata in onda per tre stagioni, in una recente intervista con Empire.

"Abbiamo parlato fin dall'inizio di reinventare il tutto, per vedere se Matt fosse una persona leggermente diversa" ha detto l'attore. "Ma alla fine è diventato più un seguito. Gran parte della storia continua. I rapporti e le dinamiche instaurate nelle stagioni precedenti esistono ancora. Sono passati alcuni anni. Matt, Foggy e Karen sono andati avanti con le loro vite. Matt ha fatto pace con il suo ruolo sia di avvocato che di vigilante. Poi, ovviamente, i guai sono dietro l'angolo."

Daredevil, una serie canonica per la Marvel: una scelta funzionale e centrata?

In Daredevil: Born Again, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con elevate capacità, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale mentre l'ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue i propri sforzi politici a New York. York. Quando le loro identità passate cominciano ad emergere, entrambi gli uomini si ritrovano in un'inevitabile rotta di collisione.

Nel cast della serie Marvel troviamo anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, with Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La premiere di Daredevil: Born Again approderà su Disney+ il 4 marzo.