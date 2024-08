Daredevil: Born Again, trapelato online il primo trailer della serie reboot

È trapelato online il trailer in ottima qualità di Daredevil: Born Again, presentato al D23 all'inizio del mese.

Daredevil: Born Again è stato uno dei titoli del MCU presentati al D23 all'inizio del mese e, per la gioia dei fan Marvel che non sono riusciti a recarsi ad Anaheim, il trailer è subito trapelato online.

Negli ultimi giorni infatti è emersa sui social media una versione di qualità migliore del trailer trasmesso all'evento. Anche se non è proprio come una versione ufficiale, la qualità generale dell'immagine e del suono è notevolmente migliorata.

Di conseguenza, possiamo dare un'occhiata migliore a tutto, dall'Uomo Senza Paura ai suoi scontri con il Punisher, Muse, Kingpin e altri ancora. Qui sotto trovate anche una clip di una versione di qualità ancora superiore del trailer di Daredevil: Born Again che, purtroppo, non è ancora trapelato nella sua interezza!

Cosa sappiamo dello show

Al D23 è anche stata annunciata la seconda stagione di Daredevil: Born Again. In precedenza è stato riferito che Spider-Man 4 vedrà il Wall-Crawler allearsi con Daredevil per combattere The Kingpin; tuttavia, sembra che i piani siano cambiati e che il concetto sia stato conservato per il MCU post-Secret Wars.

Parlando al D23, l'attore di Frank Castle Jon Bernthal ha commentato come ci si sente a ricevere il sostegno dei fan e come questo abbia contribuito al suo debutto nel MCU. "Un'eccitazione genuina, autentica", ha condiviso. "Penso che se sei un fan della prima serie, sarai un fan di questa. Penso che stiamo facendo un ulteriore passo avanti".

Il revival di Daredevil vede nel cast: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Genneya Walton, Arty Froushan, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Jeremy Earl, e Ayelet Zurer. Dario Scardapane (The Punisher) è lo showrunner. La serie debutterà su Disney+ a marzo.