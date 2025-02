Daredevil: Born Again, una star di Hawkeye si unisce al cast della serie sul diavolo di Hell's Kitchen

È ufficiale: uno degli attori di Hawkeye entra a far parte del cast di Daredevil: Born Again. Inoltre, i Marvel Studios hanno rilasciato una nuova featurette.

Lo scorso agosto, il noto scooper @MyTimeToShineH aveva anticipato che Daredevil: Born Again avrebbe visto l'apparizione di Tony Dalton, star di Hawkeye, nel ruolo di Jack Duquesne. La notizia è ora stata confermata da Variety.

Non è ancora chiaro se Dalton interpreterà finalmente il personaggio di Swordmaster, sebbene Jack abbia legami con il crimine organizzato e, grazie a Eleanor Bishop, con Wilson Fisk. È probabile che Jack sia stato coinvolto nei loschi affari di Eleanor, e dato che lei potrebbe rivelare Fisk come la mente dietro le sue attività illegali.

Tony Dalton è diventato celebre per il suo ruolo di Lalo Salamanca in Better Call Saul. Successivamente, l'attore sarà protagonista del thriller d'azione Trap House, insieme a Dave Bautista e Bobby Cannavale.

I dettagli su Daredevil: Born Again

Nel frattempo, Marvel ha rilasciato una nuova featurette di Daredevil: Born Again, che offre un'anteprima esclusiva con interviste, scene inedite e retroscena sull'atteso revival della serie. La clip è disponibile qui sotto.

In Daredevil: Born Again, Matt Murdock (interpretato da Charlie Cox), un avvocato cieco dotato di abilità sovrumane, si batte per la giustizia attraverso il suo studio legale, mentre l'ex boss della mafia, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), continua i suoi sforzi politici a New York. Le loro identità passate iniziano a venire alla luce, portandoli a una inevitabile collisione.

Oltre ai già noti Cox e D'Onofrio, la serie vedrà anche la partecipazione di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

La regia degli episodi è affidata a Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd, mentre i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord, Matthew Corman, Justin Benson e Aaron Moorhead.