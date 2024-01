Daredevil Born Again: riprese pronte a ripartire per la 'versione B' della serie Marvel

Secondo quanto rivelato da Vincent D'Onofrio, le riprese di Daredevil: Born Again sono pronte a ripartire. Si tratterà di una versione B dello show inizialmente concepito dai Marvel Studios.

Durante una recente chiacchierata sul suo coinvolgimento nella prossima serie Echo, in arrivo il 10 gennaio su di Disney+, D'Onofrio ha prontamente condiviso quello che sapeva sulla produzione.

"Ci stiamo divertendo molto in questo momento", ha dichiarato D'Onofrio. "Ci stiamo rialzando. Inizieremo presto, speriamo il prima possibile, e io e Charlie [Cox] sentiamo che c'è la giusta atmosfera".

Come molti altri progetti, Born Again ha subito dei rallentamenti a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, ma lo scorso maggio aveva subito un vero e proprio stop. Da allora, la serie è rimasta in una sorta di purgatorio, con voci che si sono rincorse dopo che la serie era stata tolta dalla programmazione Disney per il 2024.

Prendendo una decisione difficile, lo studio si è separato dagli sceneggiatori Chris Ord e Matt Corman in autunno, anche se i due saranno ancora coinvolti come produttori esecutivi. Si è deciso così di procedere con una "versione B" della serie, dato che i produttori e Kevin Feige erano rimasti insoddisfatti dalla direzione presa inizialmente.