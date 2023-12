Daredevil: Born Again, Deborah Ann Woll vorrebbe tornare ad interpretare Karen Page in futuro

Deborah Ann Woll vorrebbe tornare ad interpretare Karen Page in futuro, magari proprio in "Daredevil: Born Again".

Dopo la decisione di ricominciare daccapo con le riprese di Daredevil: Born Again, i nuovi registi assunti per il compito hanno aggiornato sul progetto, confermando di essere già al lavoro e di aver recuperato tanto materiale, compresa l'intera serie Netflix.

Eppure, nella nuova serie non tornerà un personaggio chiave: stiamo parlando di Karen Page, interpretata da Deborah Ann Woll. E proprio quest'ultima, durante un'intervista con ScreenRant, ha espresso il desiderio di tornare ad interpretare il personaggio in futuro anche se non è stata contattata dai Marvel Studios: "Non mi hanno chiamata. Ma spero di interpretarla di nuovo, un giorno. Sono così orgogliosa di lei. Lo sono davvero. Mi è piaciuto così tanto lavorarci, e lei è un personaggio davvero fantastico. Mi manca."

Daredevil: Born Again farà parte della Fase 5, annunciata l'uscita della serie reboot su Disney+

Daredevil: Born Again, trovato il nuovo team creativo, ecco chi sarà lo showrunner

Daredevil: Charlie Cox in azione travestito da vendicatore

Dopo la notizia che i Marvel Studios avrebbero rigirato Daredevil: Born Again, gli showrunner e i registi che fino a quel momento aveva lavorato alla serie erano stati licenziati. Ora, lo studio ha trovato i sostituti.

Dario Scardapane sarà il nuovo showrunner, mentre i registi Justin Benson e Aaron Moorhead si occuperanno delle riprese e del resto degli episodi. Gli episodi girati finora non saranno scartati del tutto ma verranno rielaborati dal nuovo piano di sviluppo.

Scardapane, che ha lavorato a show come Tom Clancy's Jack Ryan e alla versione di Netflix di The Punisher (ricordiamo che Jon Bernthal tornerà nel nuovo show nel ruolo di Frank Castle), lo sta trasformando in uno show dal tono e l'atmosfera più grintosa di quello Netflix.

Benson e Moorhead, invece, hanno un'esperienza Marvel grazie al loro lavoro su Moon Knight e alla Stagione 2 di Loki. Integreranno il materiale girato in precedenza con le nuove riprese.

Questo dimostra anche che la Marvel si sta dirigendo verso un modello più tradizionale di creazione televisiva, con uno showrunner come Scardapane che si occuperà più in generale della serie. Il piano è ancora quello di realizzare 18 episodi e due stagioni.