Daredevil: Born Again, quanto tempo sarà passato dalla serie originale Netflix?

Ogni volta che un'amata serie viene riproposta a distanza di anni con il cast originale, si pone sempre la questione di come risolvere il problema dei cambiamenti d'età avvenuti nel frattempo e questo è il caso di Daredevil: Born Again.

Solo perché le macchine da presa smettono di girare non significa che la vita dei personaggi non continui, in teoria. Il personaggio di Charlie Cox è già apparso nel MCU, arricchendo il suo curriculum con apparizioni in She-Hulk: Attorney at Law, Spider-Man: No Way Home ed Echo, quindi tra la fine dello show Netflix e il prossimo, Matt Murdock ha avuto il suo bel daffare.

Tuttavia, l'attesa Daredevil: Born Again offrirà finalmente un'adeguata continuazione al suo mondo, con il ritorno di tutti, da Foggy Nelson (Elden Henson) e Karen Page (Deborah Ann Woll) a Punisher (Jon Bernthal), dopo cinque anni di assenza.

Daredevil: Wilson Bethel e Vincent D'Onofrio nell'episodio Sorprese

Secondo Wilson Bethel, il passaggio del tempo sarà facilmente percepibile attraverso ogni volto familiare quando si riunirà a Matt Murdock. Nel fine settimana, Bethel è salito sul palco del Fan Expo di San Francisco per un ampio panel insieme a Cox, in cui hanno discusso delle loro carriere e, naturalmente, del loro ritorno in Born Again.

Bethel riprenderà il ruolo di Bullseye, alias Benjamin Poindexter, per la prima volta dalla sua apparizione nella terza stagione e da allora sono successe molte cose. Durante la chiacchierata al Fan Expo, l'attore ha rivelato che una volta che Born Again debutterà saranno trascorsi cinque anni dalla fine della serie Netflix.

"Sarà strano tornare indietro dopo cinque anni, quando Born Again riprenderà con quel lasso di tempo trascorso. La serie non riprenderà il giorno dopo l'ultima volta che l'abbiamo vista. Riprenderà proprio cinque anni dopo. Quindi, in teoria, si tratta di personaggi che hanno vissuto cinque anni di vita con tutto quello che c'è nel mezzo". Daredevil: Born Again debutterà su Disney+ il 4 marzo 2025.