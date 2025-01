Daredevil: Born Again, il primo trailer della serie Marvel è davvero brutale

Marvel Television ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Daredevil: Born Again, serie che continua le avventure del supereroe di Hell's Kitchen interpretato da Charlie Cox.

Nel filmato assistiamo ad un faccia a faccia tra Matt Murdock e Wilson Fisk alias Kingpin, nuovamente impersonato da Vincent D'Onofrio, dove entrambi si interrogano sulle loro recenti svolte nella vita. Il primo ha abbandonato la carriera da vigilante per aver "oltrepassato il limite" mentre il secondo si sta preparando a una campagna politica per diventare sindaco di New York.

In mezzo al loro colloquio all'interno di un café, scorrono alcune immagini della serie che mostrano l'arrivo di nuovi e non meglio precisati villain e l'incursione di Frank Castle alias The Punisher che sembra distrutto e disperato. Per Matt Murdock è giunto il momento di "rinascere" e riprendere i panni del Diavolo di Hell's Kitchen.

Le cause del posticipo del primo trailer di Daredevil: Born Again

Questo primo filmato completo era stato precedentemente programmato per lunedì 13 gennaio, ma gli incendi di Los Angeles hanno cambiato i piani. Ieri è apparso il criptico messaggio "7 AM PT", facendo supporre che la data di uscita fosse slittata a oggi.

Daredevil: Born Again, ecco perché il numero di episodi è stato ridotto

Oltre a Cox e D'Onofrio, Daredevil: Born Again vede nel cast Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal. La serie è stata ideata da Dario Scardapane, con Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd alla regia degli episodi.

Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Scardapane, Chris Ord, Matt Corman, Benson e Moorhead sono i produttori esecutivi. La data d'uscita su Disney+ è fissata al 4 marzo 2025.