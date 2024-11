Daredevil: Born Again, ecco perché il numero di episodi è stato ridotto

Il boss della Marvel Television ha spiegato il motivo per cui gli episodi dello show in arrivo nel 2025 sono stati ridotti rispetto ai piani originali

Forse ricorderete che Daredevil: Born Again fu annunciata per la prima volta come una serie TV lunga ben 18 episodi. La notizia è stata accolta con sorpresa ed eccitazione in egual misura, soprattutto perché la stragrande maggioranza dei progetti in streaming dei Marvel Studios è composta da soli 6 episodi (con poche eccezioni).

Abbiamo visto che i Marvel Studios faticano a padroneggiare la loro narrazione sul piccolo schermo, e Daredevil: Born Again si è presto trovato in seria difficoltà. Il team creativo originale dello show aveva fatto in modo che Matt Murdock non indossasse il costume per almeno i primi quattro o cinque episodi e per uno show televisivo a cadenza settimanale, un approccio di questo tipo poteva essere un grosso ostacolo per i fan.

Di conseguenza, la produzione è stata interrotta e soggetta a una revisione creativa, che successivamente ha portato i nuovi autori a riconcepire il progetto come una serie in due stagioni da nove episodi ciascuna. Parlando con Phase Hero, il responsabile di Marvel Television, Brad Winderbaum, ha spiegato la decisione che ha portato alla riduzione degli episodi per una singola stagione a un modello più familiare per lo studio.

dd3_2

Dopo aver spiegato che la prima ondata di serie televisive del MCU è stata un'epoca "sperimentale" per lo studio, ha aggiunto: "La nostra prima idea per Daredevil era stata quella di provare un formato più lungo. Prendevamo questo personaggio e questo mondo di New York City e costruivamo una squadra. Poi abbiamo imparato un sacco di lezioni facendo così".

Daredevil: Born Again, Charlie Cox sul reboot: "Marvel ha ammesso i propri errori"

Il produttore ha quindi fatto riferimento agli errori compiuti in fase realizzativa e alle soluzioni adottate: "Quindi, per una serie di motivi, tra cui le interruzioni dovute agli scioperi, siamo stati in grado di rivalutare gli episodi e vedere cosa avevamo in mano".

Winderbaum ha continuato: "Sono i nove episodi migliori. Sembra un'ottima prima stagione". Il produttore ha poi confermato che Daredevil: Born Again è "una serie che può durare più stagioni" e non si fermerà necessariamente al termine delle due stagioni già prodotte. La prima debutterà il 4 marzo 2025.