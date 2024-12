Daredevil: Born Again, la prima foto ritrae Charlie Cox di nuovo nel ruolo di Matt Murdock

Grazie a TVLine si può vedere nuovamente Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock in uno scatto della serie Daredevil: Born Again.

Il 5 marzo debutterà su Disney+ la nuova serie Daredevil: Born Again e il sito TVLine ha regalato la prima foto del protagonista Charlie Cox di nuovo nel ruolo di Matt Murdock.

Lo scatto esclusivo non regala particolari anticipazioni, mostrando solo l'avvocato in un momento che sembra essere di riflessione.

Cosa accadrà nella nuova serie di Daredevil

Negli episodi di Daredevil: Born Again Matt Murdock continuerà la sua lotta per la giustizia, sfruttando le sue capacità e il suo studio legale. Il personaggio interpretato da Charlie Cox dovrà fare i conti nuovamente anche con l'ex boss Wilson Fisk, villain affidato a Vincent D'Onofrio, che sta cercando di fare carriera nel mondo della politica a New York.

Quando le loro precedenti identità come Daredevil e Kingpin cominciano a emergere, entrambi si ritrovano a scontrarsi nuovamente.

Ecco la prima immagine:

Cox nella foto condivisa da TVLine

Chi apparirà in Born Again

Nel cast dello show prodotto da Marvel per Disney+ ci sono anche Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, Elden Henson che sarà Foggy Nelson, Ayelet Zurer nei panni di Vanessa Fisk, e Jon Bernthanl che è Frank Castle/Punisher.

Daredevil: Born Again sarà il trampolino di lancio per i personaggi "dimenticati" di Marvel Television?

Tra gli interpreti spazio poi a Margarita Levieva che sarà Heather Glenn, Michael Gandolfini nei panni di Daniel Blade, Nikki m James nel ruolo di Kirsten McDuffie, Genneya Walton nel ruolo di BB Urich, Clark Johnson che interpreta Cherry, Arty Froushan che sarà Buck Cashman e Zabryna Guevara nel ruolo di Sheila Rivera.

Dario Scardapane (The Punisher) sarà lo showrunner di Daredevil: Born Again. Alla regia sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd.